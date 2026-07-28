La Policía recuperó dos vehículos robados: un ladrón se había ofrecido a sacar un auto astacado y se le llevó

El rápido accionar permitió recuperar a un auto y a una camioneta en Neuquén. Fueron hallados poco tiempo después de las denuncias, aunque los autores lograron escapar.

Los operativos tuvieron lugar en las últimas horas en la capital provincial.

La Policía de la provincia de Neuquén logró recuperar en las últimas horas dos vehículos que habían sido robados en distintos hechos, gracias a los rápidos operativos desplegados por efectivos de las comisarías Primera y Cuarta.

El primero de los procedimientos fue realizado por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste de la Comisaría Primera , que recuperó una camioneta utilitaria pocos minutos después de haber sido sustraída.

La investigación comenzó tras la denuncia del propietario, quien relató que se encontraba realizando el reparto de encomiendas cuando descendió por unos instantes del vehículo, dejándolo en marcha. En ese momento, un delincuente aprovechó la situación, abordó la utilitaria y escapó del lugar.

Con los datos aportados por la víctima y las características del sospechoso, efectivos de la guardia de la Comisaría Primera y personal de Investigaciones iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo abandonado en inmediaciones de las calles Basavilbaso y El Salvador.

Tras las actuaciones judiciales ordenadas por el Ministerio Público Fiscal, la camioneta fue restituida a su propietario.

Recuperaron un auto robado tras una persecución

En otro procedimiento, efectivos de la Comisaría Cuarta recuperaron un automóvil que había sido robado horas antes mediante una maniobra de engaño.

Según la investigación, la propietaria intentaba retirar el vehículo de un sector donde había quedado atascado por las inclemencias climáticas cuando un hombre se ofreció a ayudarla. Sin embargo, aprovechó la situación para apoderarse del automóvil y escapar.

Horas más tarde, durante un patrullaje preventivo, personal policial localizó el vehículo e intentó detener su marcha. El conductor ignoró las señales de alto y se inició una persecución en la que también participaron operadores del Centro de Monitoreo Urbano y efectivos de la División Motorizada.

Finalmente, los ocupantes abandonaron el automóvil y escaparon a pie antes de ser demorados. El rodado fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Dos recuperos en pocas horas

Los dos procedimientos permitieron recuperar los vehículos robados en un corto lapso gracias a la rápida intervención policial y al trabajo coordinado entre las distintas unidades operativas.

Los agentes secuestraron los dos vehículos que registraban un pedido de secuestro vigente.

Recuperan dos autos robados en una violenta entradera

Un allanamiento realizado en el barrio Villa Ceferino permitió la recuperación de dos vehículos con pedido de secuestro vigente que habían sido robados en una violenta entradera en el oeste neuquino.

El personal de la Comisaría Tercera y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro llevó adelante el procedimiento. Los agentes de la Policía del Neuquén también recuperaron una motocicleta que había sido robada minutos antes en el barrio Don Bosco III.

La medida se enmarcó en una causa de investigación por un robo bajo la modalidad de “entradera” en una vivienda de barrio San Lorenzo, jurisdicción de la Comisaría N°16. Allí, los delincuentes robaron una camioneta Fiat Strada, una importante suma de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y otros bienes.