Un hombre mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida: la carta donde confesaba su plan

El hombre tenía restricción de acercamiento a su expareja y madre de los chicos. Los impactantes hallazgos en la vivienda.

Un impactante descubrimiento se registró en una vivienda familiar. Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron encontrados sin vida y la Justicia investiga una brutal hipótesis.

La policía arribó al lugar tras la denuncia de la madre, ya que no podía comunicarse con su expareja. De acuerdo con su relato, el hombre no respondía llamadas desde la noche del domingo.

El brutal hecho ocurrió en la localidad de General Lagos, en Santa Fe. Tras la investigación preliminar, se determinó que se trató de una asfixia intencional por monóxido de carbono, debido a cómo se encontraba la habitación donde fueron halladas las víctimas.

El hombre fue encontrado con sus dos hijos dentro de la casa. Vecinos de la cuadra revelaron a medios locales que el hombre se encontraba separado de la madre de los menores y habría tenido una restricción de acercamiento vigente a su ex pareja, medida que fue confirmada por el representante del Ministerio Público de la Acusación.

crimen hijos santa fe (1)

La impactante escena del crimen: ventanas cerradas y una nota impresa

Los investigadores comprobaron, según la información oficial, que las ventanas de la habitación estaban selladas con cinta y que en el ambiente habían sido utilizados cuatro braseros. Además, el padre dejó una nota impresa, aunque hasta el momento no trascendió cuál era su contenido.

De acuerdo con el fiscal Franco Tassini, a cargo de la investigación, la carta que dejó el padre de los menores anticipaba la decisión de asesinar a sus hijos y posteriormente quitarse la vida. El documento forma parte de las pruebas incorporadas a la causa.

"Estamos aguardando los peritajes de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias de los cuerpos para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido en el desvanecimiento de las víctimas", dijo Tassini en diálogo con Radio Dos Rosario.

fiscal crimen santa fe

Aún así, los primeros exámenes practicados sobre los cuerpos no detectaron signos de violencia física. "No hay indicios de agresiones. Las víctimas fallecieron producto de la intoxicación", precisó.

Hasta el momento, todos los elementos incorporados a la causa apuntan a una misma hipótesis. "No vamos a descartar ninguna línea investigativa hasta que concluyan todas las medidas probatorias, pero hoy las evidencias reunidas permiten sostener una hipótesis de trabajo muy sólida", señaló el funcionario.

Tanto la Fiscalía y la Policía de Investigaciones continúan analizando registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para descartar cualquier participación de terceros.

general lagos santa fe

Por otra parte, el funcionario indicó además que serán sometidos a peritajes dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio para determinar si el hombre realizó búsquedas vinculadas con la modalidad empleada.

Los investigadores indicaron que la vivienda se encontraba cerrada desde el interior y hasta el momento, no existen evidencias que permitan sostener la intervención de otras personas.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Subcomisaría 13° y el fiscal arribó al lugar para continuar la investigación. "Encontrar a dos niños fallecidos genera una conmoción muy grande en todo el personal policial", afirmó.