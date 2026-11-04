Fuerte accidente en Ruta 17: vuelco, heridos y trásito cortado

El siniestro vial ocurrió a dos kilómetros del acceso a Añelo. En el lugar trabajan las fuerzas de seguridad y personal de salud.

Un violento vuelco registrado en la tarde de este miércoles sobre la Ruta Provincial 17 , a aproximadamente dos kilómetros de Añelo y a la altura del lavadero Doña Lola, dejó como saldo a cinco personas heridas, según afirmaron fuentes en el lugar.

De acuerdo con las fotografías a las que accedió LM Neuquén , los involucrados serían una Ford Ranger de la empresa TSB y un auto negro que, por razones que aún no se han esclarecido, volcó y quedó tendido en la banquina sobre su costado derecho. Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia que movilizó a efectivos de la Policía de Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y equipos de Salud.

Según la versión de testigos presenciales y reportes de vecinos en el sector, el siniestro dejó al menos a cinco ocupantes "muy golpeadas". No obstante, el desarrollo de las tareas de auxilio derivó en malestar y críticas por parte de personas que se encontraban en el área.

En las redes sociales se manifestaron quejas debido a la presencia de una única ambulancia para el traslado y asistencia de los cinco heridos, cuestionando la velocidad y el criterio del servicio médico desplegado en el lugar.

En el sector del hecho, las fuerzas de seguridad dispusieron un operativo de tránsito con corte de la calzada para permitir el trabajo de rescate de los bomberos y el posterior traslado de los heridos al hospital. Las autoridades reiteraron el pedido de precaución a los automovilistas que circulan por la arteria petrolera.

Impactante vuelco en plena Avenida Argentina: un camionero se quedó sin frenos y se tiró contra la barda

El conductor de un camión que transportaba tierra caliza para obras en construcción volcó este miércoles por la mañana al costado de la Avenida Argentina, en dirección al centro de la capital neuquina. En el lugar trabajó personal de la Policía, Bomberos y Salud.

El conductor del rodado explicó en diálogo con LM Neuquén que el hecho ocurrió cerca de las 9.40 horas a la altura de la sede de A.M.U.C.(Asociación Mutual Universitaria Comahue) cuando, de manera inesperada, se quedó sin frenos.

Como había muchos vehículos que circulaban adelante del suyo, tomó la decisión de tirarse al costado de la calzada para evitar que otras personas resultaran heridas.

Claudio Espinoza

En estas circunstancias, chocó contra la barda y volcó, perdiendo también el material que transportaba. Al ser una zona empinada, el camión quedó sobre su costado izquierdo, por lo que el hombre debió salir por la ventana del acompañante.

Afortunadamente, él se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, estaba cabizbajo y triste al hablar con este medio. Luego se hizo presente una ambulancia del SIEN para brindar asistencia médica.

Las personas que se encontraban en el lugar, en tanto, afirmaron que la decisión que tomó el conductor ante el desperfecto mecánico del camión fue correcta. "Evitó chocar a otros autos que transitaban por la Avenida para que nadie saliera herido", fue el comentario que realizó un joven que se encontraba en el sector.

En cuanto al operativo que se tuvo que montar, personal de Bomberos arribó en una dotación y debió colocar un caño de gran longitud entre el techo de la cabina y el suelo, ya que corría riesgo de darse vuelta por completo e impactar contra un poste de luz. También se solicitó la presencia de una grúa para ponerlo sobre sus ruedas y, posteriormente, sacarlo del lugar.

Efectivos de la Policía de Neuquén, por su parte, se encargaron de cortar el tránsito para facilitar los trabajos. Los vehículos que venían desde Parque Norte fueron desviados a través de la playa de estacionamiento que se encuentra en el medio de ambas manos para avanzar lentamente en contramano hasta llegar a la calle de ingreso a la UNCo.

Por la interrupción en la circulación, se generó una larga fila de autos, colectivos y motos que intentaban pasar por la zona. No obstante, con las indicaciones de los uniformados fue posible descongestionar el tránsito lentamente.