Los estudiantes de Neuquén mejoraron en lengua pero siguen mal en matemáticas.

Un informe de Argentinos por la Educación reveló que menos de la mitad de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio en matemáticas en las pruebas Aprender.

Los estudiantes a punto de terminar la secundaria en Neuquén alcanzaron un nivel por encima de la media nacional en lengua, pero siguen con un bajo desempeño en matemáticas, según un informe difundido por la organización Argentinos por la Educación en base a los últimos resultados de las pruebas Aprender. El análisis demuestra que los indicadores empeoraron en ambas asignaturas entre 2022 y 2024.

La información surge de un documento elaborado por la ONG que relaciona los índices de asistencia a la escuela con el desempeño educativo. Aunque el nivel secundario es el que muestra más faltas a la clases en la provincia de Neuquén, no se notó una variación entre 2022 y 2024 que explique los peores resultados de las últimas pruebas.

En secundaria, las inasistencias son más frecuentes y aumentaron levemente entre las últimas dos mediciones. En 2024, el 31% de los estudiantes del último año declaró tener 15 o más faltas, frente al 30% en 2022.

Sin embargo, el desempeño en las pruebas tuvo una caída mucho más marcada. En secundaria, las pruebas Aprender 2024 muestran un retroceso en Matemática. El 18% de los estudiantes neuquinos que cursan el último año de secundaria obtuvieron resultados satisfactorios o avanzados en esa área, igual que el promedio nacional (18%). En 2022, la proporción había sido del 22%, por lo que se observa una caída de 4 puntos porcentuales.

En Lengua, el 58% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, apenas por encima del promedio nacional (57%). El indicador presenta una caída de 5 puntos porcentuales respecto de 2022, cuando había sido del 63%.

En Neuquén, los indicadores se toman en base a la comparación de 2022 con 2024, ya que las pruebas tomadas en 2025 tuvieron una participación tan escasa que los resultados no son significativos para cotejar el desempeño de los estudiantes.

Un informe con foco en las inasistencias

Los datos surgen del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento reúne los resultados de las evaluaciones Aprender, los indicadores de asistencia escolar y los resultados de las evaluaciones provinciales de alfabetización –en aquellas jurisdicciones que cuentan con operativos propios y que difundieron información–. El objetivo es ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una.

En la provincia de Neuquén, el porcentaje de asistencias varía en gran medida entre el nivel primario y el secundario. El 13% de los alumnos de sexto grado de primaria declaró haber acumulado 16 o más inasistencias. Entre los estudiantes a punto de terminar la secundaria, el panorama es diferente: las inasistencias son más frecuentes y aumentaron levemente entre las últimas dos mediciones, del 30% en 2022 al 31% en 2024.

En cuanto al nivel socioeconómico, la brecha se redujo: en 2024, la proporción de estudiantes de secundaria con 15 o más faltas fue apenas 1 punto porcentual mayor en el cuartil más alto que en el más bajo. En 2022, en cambio, era 9 puntos mayor en el cuartil más bajo.

El informe aclara que estos indicadores corresponden a las faltas declaradas por los propios estudiantes en los cuestionarios de Aprender, no a registros administrativos de asistencia.

Neuquén frente a la media nacional

En la provincia, los docentes agrupados en el gremio ATEN rechazan las pruebas Aprender, por considerarlas evaluaciones sistematizadas que no tienen en cuenta el caso particular de cada estudiante. Por eso, la participación en este tipo de mediciones es baja y no ofrece una muestra significativa para conocer el estado de situació de la educación neuquina.

Sin embargo, los porcentajes se toman como un termómetro para conocer cuál es el desempeño de los estudiantes de distintos niveles educativos. En general, los resultados obtenidos suelen quedar por debajo de la media nacional.

En las pruebas Aprender 2025, el 75% de los estudiantes de sexto grado de Neuquén alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue del 77%.

El informe advierte que estos resultados no son representativos, porque la cobertura de la prueba en la provincia fue menor al 60%, por lo que deben tomarse como datos informativos. En 2023, el porcentaje había sido 67%.

En Matemática, los resultados son más bajos. Según el informe, el 48% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en 2025, siete puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que fue de 55%. En 2023, la proporción había sido del 52%, aunque la comparación debe tomarse con cautela por la baja cobertura de la última prueba.

En secundaria, las pruebas Aprender 2024 muestran un retroceso en Matemática. El 18% de los estudiantes neuquinos que cursan el último año de secundaria obtuvieron resultados satisfactorios o avanzados en esa área, igual que el promedio nacional (18%). En 2022, la proporción había sido del 22%, por lo que se observa una caída de 4 puntos porcentuales.

En Lengua, el 58% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, cerca del promedio nacional del 57%. El indicador presenta una caída de 5 puntos porcentuales respecto de 2022, cuando había sido del 63%.