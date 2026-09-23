Nueva Zelanda ofrece a jóvenes argentinos 1.000 visas parpara viajar y trabajar: cuáles son los requisitos

El porgrama Working Holiday afrece mil visas para jóvenes argentinos que quieran trabajar y viajar durante hasta 12 meses.

Una nueva oportunidad se abre para los jóvenes argentinos que quieran trabajar y viajar en el exterior durante una estadía prolongada. La propuesta permite combinar una experiencia laboral con turismo y otras actividades durante varios meses.

La visa está destinada a jóvenes argentinos de ente 18 y 35 años que buscan conocer otro país sin dejar de lado la posibilidad de generar ingresos durante el viaje. Además del trabajo temporal, contempla opciones vinculadas con el estudio y la capacitación.

La propuesta corresponde a Nueva Zelanda , que habilitará 1.000 visas Working Holiday. El permiso permite permanecer hasta 12 meses, viajar dentro y fuera del país y trabajar sin necesidad de contar con una oferta laboral previa.

Cómo postularse para trabajar y viajar por Nueva Zelanda

Los interesados en viajar y trabajar en Nueva Zelanda tienen que cumplir una serie de requisitos. Inicialmente, es necesario ser ciudadano argentino y contar con un pasaporte válido, que debe tener una vigencia de al menos tres meses posteriores al vencimiento de la visa. El cupo abrirá este jueves 24 de septiembre.

Entre los principales requisitos se encuentra demostrar que se dispone de al menos NZD 4.200 (USD 2.390) para cubrir los gastos de manutención durante la estadía. Como comprobante pueden presentarse estados de cuenta bancarios, resúmenes de tarjetas de crédito, giros bancarios o cheques de viajero.

Además, los solicitantes deben contar con seguro médico integral durante todo el período de permanencia, incluido el eventual costo de una internación. Como comprobante se puede presentar una copia del certificado del seguro o una carta de aprobación emitida por la compañía aseguradora.

Qué permite hacer la Working Holiday

El permiso habilita a trabajar en empleos temporales durante hasta 12 meses, siempre que la actividad sea legal y exista un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios con un empleador. No permite acceder a un trabajo permanente ni operar un negocio como propietario.

Para solicitar la visa no es necesario contar previamente con una oferta de trabajo.

El programa también permite estudiar o realizar capacitaciones durante un máximo acumulado de seis meses dentro de los 12 meses de estadía. A su vez, quienes obtengan el permiso pueden entrar y salir de Nueva Zelanda todas las veces que quieran mientras la visa se encuentre vigente.

En caso de realizar trabajos remunerados, los ingresos están sujetos al pago de impuestos. Para ello, es necesario obtener un número IRD (Inland Revenue Department), utilizado por la administración tributaria del país.

Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos

La visa tiene un costo desde NZD 770 (USD 438) y el tiempo de procesamiento informado es de dos semanas para el 80% de las solicitudes, según la información oficial mostrada en la página del programa.

Para postularse, es necesario:

Tener entre 18 y 35 años.

Ser ciudadano de Argentina y contar con un pasaporte válido.

No haber recibido anteriormente una Working Holiday de Nueva Zelanda, incluso si nunca se utilizó.

Cumplir con los requisitos de salud y buen carácter.

Tener razones genuinas para viajar a Nueva Zelanda.

Contar con al menos NZD 4.200 para cubrir los gastos de estadía.

Tener seguro médico integral durante la permanencia.

Tener planes para abandonar Nueva Zelanda al finalizar la estadía.

Las autoridades pueden solicitar documentación adicional durante el trámite. Entre ella se encuentra un certificado médico o una radiografía de tórax, comprobantes de fondos, documentación del seguro y un pasaje para salir del país o evidencia de que se cuenta con dinero suficiente para comprarlo, entre otros.

Cómo se realiza el trámite

La solicitud se presenta online y en inglés. El primer paso consiste en reunir la documentación necesaria, incluyendo los datos del pasaporte. Los certificados médicos o policiales que no estén redactados en inglés deben contar, cuando corresponda, con traducciones certificadas.

Los documentos originales deben ser escaneados y los datos de identidad deben ingresarse exactamente como figuran en el pasaporte. Si el documento necesita ser renovado, las autoridades recomiendan hacerlo con anticipación.

Una vez reunida la documentación, el solicitante debe completar el formulario online, cargar los archivos y pagar la tarifa correspondiente. Luego, Inmigración puede solicitar información adicional antes de tomar una decisión.

Si la solicitud es aprobada, se entrega una eVisa y se envía una copia al solicitante. El estado del trámite puede consultarse ingresando a la cuenta utilizada para realizar la solicitud.

Un punto importante es que quienes ya hayan obtenido una Working Holiday para otro país igualmente pueden postularse a la de Nueva Zelanda. La restricción alcanza específicamente a quienes ya recibieron anteriormente una Working Holiday de Nueva Zelanda, aunque no hayan utilizado esa visa.