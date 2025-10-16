Adiós ojotas tradicionales: el calzado más cómodo y versátil que dominará el verano, para no perder ni estilo ni confort
Este estilo de sandalia es ideal para altas temperaturas, manteniendo frescura sin perder el estilo. Los distintos outfits con los que se puede combinar.
Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren el calor. Por ello, ante la llegada de las temperaturas altas, surgen distintas tendencias en calzado para lograr frescura sin resignar comodidad y elegancia. En este contexto, una de las opciones más atractivas de cara al verano son los Slides.
Se trata de un tipo de calzado abierto estilo sandalia con suela liviana, generalmente con tiras anchas que cubren la parte superior del pie sin cierre, lo que los hace muy fáciles de poner y quitar. Originariamente inspirados en las sandalias deportivas y playeras, los Slides se convirtieron en un ícono de la comodidad moderna, especialmente para quienes buscan dejar atrás las ojotas tradicionales o los modelos más pesados como los suecos.
Los Slides son ideales para el uso diario, ya sea en situaciones informales o en ocasiones donde prima la comodidad sin sacrificar el estilo. De hecho, una de las principales ventajas es su versatilidad: existen modelos deportivos, de plástico, de cuero, con detalles decorativos, de colores neutros o vibrantes, lo que permite combinarlos con diferentes estilos y prendas. Además, su estructura facilita un calce cómodo y fresco, lo que explica su rápida aceptación en el mundo de la moda y el street style.
Cuáles son las ventajas de usar Slides como calzado en el verano
Este tipo de calzado se caracteriza por su comodidad, versatilidad y estilo relajado, siendo una pieza clave en el outfit de millones de personas que buscan lucir modernos y cómodos a la vez. Estas son algunas de las razones por las cuales se convertirán en tendencia en el verano 2026:
- Comodidad y funcionalidad: los Slides cumplen con estos requisitos a la perfección. Su diseño abierto permite una ventilación adecuada, ideal para mantener los pies frescos durante los días más calurosos del verano, reduciendo la sudoración y el mal olor.
- Confort prolongado: este calzado se suma a la tendencia hacia prendas que priorizan el confort sin dejar de lado el estilo. Sus plantillas acolchadas disminuyen la fatiga al caminar y su ligereza en relación a otras opciones más pesadas permite moverse sin esfuerzo durante todo el día. El modelo ergonómico acompaña la forma natural del pie y minimiza las rozaduras.
- Versatilidad y adaptabilidad: pueden usarse en diferentes contextos, desde caminatas por la ciudad y paseos en la playa hasta eventos informales y reuniones casuales. La variedad de estilos disponibles facilitará su incorporación en cualquier outfit, haciendo que sean un básico en el guardarropas de la temporada veraniega. Sus colores neutros y líneas simples armonizan con distintos estilos.
- Materiales innovadores: los fabricantes están apostando a producir Slides con materiales reciclados y procesos más amigables con el medio ambiente, formando parte de la denominada moda sostenible. Además de ecológicos, son resistentes y fáciles de limpiar.
Con qué outfits se pueden combinar los Slides
Los Slides son un calzado tan versátil que permiten crear looks muy variados, dependiendo del estilo que quiera lograrse. A continuación, algunas ideas para aprovecharlos al máximo:
- Look casual de playa: se puede combinar con un pareo y un top de tirantes. Añadiendo accesorios como sombrero y anteojos de sol, se crea un estilo relajado y listo para disfrutar del sol y la arena.
- Estilo urbano moderno: con jeans rectos o joggers oversize, una camiseta básica o cropped y una chaqueta ligera. Este outfit es perfecto para pasear por la ciudad y lucir un estilo despreocupado, cómodo y a la moda.
- Look deportivo-chic: los Slides de material deportivo se pueden combinar con unas mallas o pantalones deportivos ajustados y una remera o camiseta oversized. Completar el look con una riñonera y gorra para un toque streetwear actual y cómodo.
- Vestido fluido y Slides: para eventos informales o reuniones con amigos, optar por un vestido largo o midi de tela ligera en tonos neutros o estampados florales, y combinarlo con Slides de cuero o con detalles decorativos. Este outfit resalta un estilo bohemio y elegante, perfecto para el verano.
