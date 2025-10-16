Ciencia y Vida La Mañana Calzado Adiós ojotas tradicionales: el calzado más cómodo y versátil que dominará el verano, para no perder ni estilo ni confort

Este estilo de sandalia es ideal para altas temperaturas, manteniendo frescura sin perder el estilo. Los distintos outfits con los que se puede combinar.







Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren el calor. Por ello, ante la llegada de las temperaturas altas, surgen distintas tendencias en calzado para lograr frescura sin resignar comodidad y elegancia. En este contexto, una de las opciones más atractivas de cara al verano son los Slides.

Se trata de un tipo de calzado abierto estilo sandalia con suela liviana, generalmente con tiras anchas que cubren la parte superior del pie sin cierre, lo que los hace muy fáciles de poner y quitar. Originariamente inspirados en las sandalias deportivas y playeras, los Slides se convirtieron en un ícono de la comodidad moderna, especialmente para quienes buscan dejar atrás las ojotas tradicionales o los modelos más pesados como los suecos.

d7c66121-b3ab-46c2-ae71-bf7b04a924ab_top-hero Los Slides son ideales para el uso diario, ya sea en situaciones informales o en ocasiones donde prima la comodidad sin sacrificar el estilo. De hecho, una de las principales ventajas es su versatilidad: existen modelos deportivos, de plástico, de cuero, con detalles decorativos, de colores neutros o vibrantes, lo que permite combinarlos con diferentes estilos y prendas. Además, su estructura facilita un calce cómodo y fresco, lo que explica su rápida aceptación en el mundo de la moda y el street style.