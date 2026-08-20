Investigan a un intendente por un choque que dejó un muerto: manejaba una camioneta municipal

La víctima era un hombre de 40 años que estaba volviendo a su casa luego de una jornada laboral.

El accidente fue en la madrugada del martes sobre la Ruta 34 y el funcionario fue imputado por homicidio culposo.

La Justicia investiga por estas horas el conductor de una camioneta municipal involucrada en un choque fatal contra una moto. El acusado es intendente y todavía sigue en libertad mientras avanzan las diligencias.

El accidente fue en la madrugada del martes sobre la Ruta Nacional N° 34 y el funcionario fue imputado por homicidio culposo.

La colisión fue alrededor de las 6.15 en el acceso norte a Calilegua , a la altura de la casilla L3, en el departamento jujeño de Ledesma. La víctima fue identificada como Rubén Marino Guitián , de 40 años.

El hombre circulaba en una moto Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos y volvía a su casa después de terminar su jornada laboral. Guitián trabajaba en el sector denominado Yapeyú, perteneciente a la empresa Ledesma. Se dirigía hacia su vivienda en el barrio Papa Francisco cuando se produjo el choque.

Rubén Marino Guitián tenía 40 años y regresaba de trabajar cuando ocurrió el accidente. (Foto: Gente de Salta)

El otro vehículo era una Toyota Hilux gris perteneciente a la Municipalidad de Pichanal, en Salta. La camioneta era conducida por el intendente de esa ciudad, Julio Antonio Jalit, de 60 años.

El motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad en la cabeza y murió en el lugar. El examen realizado posteriormente determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encéfalo-craneal grave provocado por el accidente. Después de la colisión, la camioneta salió de la calzada y terminó inmovilizada sobre la banquina. Jalit no sufrió heridas de consideración.

Las pericias ordenadas por la Fiscalía

Se levantaron rastros en el lugar del accidente, se tomaron fotografías y realizaron las mediciones planimétricas necesarias para reconstruir la trayectoria de la camioneta y la motocicleta.

La Fiscalía también dispuso peritajes mecánicos sobre los dos vehículos, donde se deberán analizar los daños, los puntos de contacto y cualquier desperfecto que pudiera haber influido en el choque.

El operativo desplegado sobre la Ruta Nacional 34 después del choque que dejó una víctima fatal.

Por otro lado, el control de alcoholemia practicado al intendente dio resultado negativo. Se ordenó además un examen toxicológico sobre la víctima, cuyo resultado todavía no fue incorporado al expediente.

La Fiscalía todavía no determinó qué maniobra desencadenó el impacto ni cuál era la posición de los autos en los segundos previos. Los investigadores ordenaron pericias sobre ambos rodados y un relevamiento completo de la escena. Los resultados permitirán establecer si existió una conducta imprudente y definir la responsabilidad penal del conductor imputado.

La situación judicial del intendente

La Fiscalía promovió una acción penal contra Jalit por el delito de homicidio culposo cometido mediante la conducción de un vehículo automotor, contemplado en el artículo 84 bis del Código Penal.

La imputación corresponde a la etapa inicial de la investigación y no implica una condena. Por eso, el intendente seguirá en libertad, pero deberá permanecer a disposición de la Justicia jujeña y responder a las convocatorias realizadas durante el proceso.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal San Pedro N.º 3, con asiento en Libertador General San Martín. Las autoridades judiciales también dispusieron asistencia para los familiares de Guitián.

Jalit ocupa la intendencia de Pichanal y tiene una extensa trayectoria política. Gobernó la ciudad durante cuatro períodos consecutivos entre 2003 y 2019, y regresó al cargo en 2023.