Usurpación, drogas y drama familiar: una mujer busca que detengan a sus nietos por narcos

Marisa contó que la casa de su madre de 85 años había sido usurpada y convertida en un búnker de droga.

Una historia desgarradora que combina usurpación, narcotráfico familiar y desprotección conmueve al barrio Mariano Moreno de Neuquén capital. Marisa Rossana, una vecina de la zona, decidió romper el silencio tras lograr echar a su propia hija y a sus nietos de la vivienda perteneciente a su madre de 85 años , la cual utilizaban como punto de venta de droga.

Según relató la mujer en diálogo con Canal 7, la propiedad en la que vive su madre anciana , operada de la cadera, había sido destruida y convertida en un auténtico foco infeccioso y punto de acopio. "Yo los saqué de una propiedad que tengo en la casa de mi madre, que la han destruido", dijo.

"La mugre que saqué... tuve que pagar un contenedor . Mi mamá está en riesgo y ellos me han amenazado de muerte, me dijeron que me van a prender fuego la casa", expresó con angustia.

El temor por la seguridad de su nieto menor de edad

A pesar de las amenazas, Marisa aclaró que no teme por su propia vida, ya que padece una enfermedad terminal: "no sé cuánto tiempo me queda". Sin embargo, sí teme por la seguridad de otro de sus nietos, un adolescente de 17 años ajeno a las actividades ilícitas.

Foto: captura Canal 7

El detonante ocurrió días atrás, cuando sufrió una agresión física por parte de su nieta: "mi nieta me pega y salen todos los del búnker en diagonal a mi mamá, estando mi nieto que vende también, que es narco y le quiere pegar a mi nieto de 17 años porque sale a defenderme y lo amenazan".

"Mi nieto es un buen chico, estudia, es deportista, no toma, no va a boliches ni se droga. Temo por su vida", enfatizó.

"Hace cuatro años lo vienen denunciando anónimamente"

La denunciante reveló que al presentarse en el Ministerio Público Fiscal descubrió que la vivienda de su madre ya figuraba registrada bajo denuncias anónimas como kiosco narco desde hacía cuatro años. Sin embargo, ante la falta de medidas concretas, decidió actuar por sus propios medios.

"Cuando fui a la fiscalía a pedir ayuda para que alguien me acompañara a sacarlos, me contestaron que me arriesgara sola, que no se hacían cargo. Fui sola hace dos viernes y ahí mi nieto me amenazó por primera vez con un arma", relató Marisa. Según detalló, el joven —hoy mayor de edad— vende drogas en el inmueble desde que tenía 15 años.

Foto: captura Canal 7

La situación trasciende las paredes de la vivienda familiar e involucra a todo el vecindario de Mariano Moreno. "Los vecinos tienen miedo, los tienen amenazados y les han robado, son los dueños del barrio. Cruzando la calle hay otros narcos, a una cuadra hay más; son todas familias que se protegen entre sí", denunció, cuestionando con dureza el rol de las autoridades: "Los que laburamos y andamos por la vida derecho nos tenemos que bancar vivir encerrados. La justicia tiene el deber de protegernos y actuar, no puede ser que no hagan nada".