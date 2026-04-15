Insólito momento en el streaming de OLGA: la inesperada frase de una nena sobre Javier Milei

Estaban realizando una entrevista junto a niños, cuando una pequeña lanzó un fuerte comentario contra el presidente. La reacción de todos se volvió viral.

Un sorpresivo episodio se apoderó del aire, cuando el famoso conductor Diego Topa, conducía un especial momento.

Un sorpresivo episodio se apoderó del aire en el canal de streaming OLGA cuando el famosos conductor de programas infantiles, Diego Topa, participaba de una entrevista a cargo de un grupo de chicos. Una de ellas lanzó un duro comentario sobre Javier Milei, lo que generó risas incómodas y aplausos en el estudio.

En el programa "Tapados de laburo" que conduce Paula Chaves , le permitieron a las infancias que puedan realizarle preguntas al animador infantil , en un contexto distendido y de entretenimiento.

Una de ellas tomó la palabra y, sin filtro, lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral. "¿Sabías que las chicas van a las marchas para usar su poder?", indicó la menor. "Me parece muy bien que usen su poder", le respondió el ex conductor del programa de Disney "Junior Expres".

Aún así, la menor siguió hablando y la situación dio un giro inesperado cuando la nena sumó otra frase que sorprendió a todos en el estudio: "Y también todos odiamos a Milei". Su comentario se llevó risas y aplausos rápidamente.

Entre risas, Paula Chaves le sacó el micrófono y le dio un beso en la cabeza. En tanto, Diego Topa se tentó y desde el control se levantaron para aplaudir la inesperada intervención.

una nena dijo 'todos odiamos a milei' en OLGA

En las redes sociales hubo quienes simplemente lo tomaron con humor, aunque otros aprovecharon la situación para dejar en claro su forma de pensar, con ademanes de diferente tipo y comentarios inaudibles debido al bullicio que hizo acto de presencia en el lugar.

¿Era la hija de Paula Chaves quien lanzó el comentario contra Milei?

En medio de la repercusión, surgió una versión que rápidamente tomó fuerza: muchos aseguraron que la protagonista del momento era hija de Paula Chaves.

Sin embargo, la propia conductora salió a ponerle un freno a esa información. A través de sus redes sociales, fue tajante al desmentir cualquier vínculo familiar con la nena. "No malinformen. No es mi hija", escribió la pareja de Pedro Alfonso, dejando en claro que la pequeña no era ninguna de sus hijas, ni Olivia ni Filipa Alfonso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paulitachaves/status/2044182869883437273?s=20&partner=&hide_thread=false No mal informen! NO ES MI HIJA https://t.co/nnJrOSsMli — PAULA (@paulitachaves) April 14, 2026

Escándalo entre Antonela Roccuzzo y OLGA: por qué se enojó la esposa de Lionel Messi

La panelista Yanina Latorre reveló detalles sobre la polémica que surgió en redes sociales entre Antonela Roccuzzo y el equipo del canal de streaming Olga, liderado por Migue Granados. El conflicto se originó luego de comentarios de algunos conductores sobre Lionel Messi que generaron repercusión en las redes.

Todo comenzó cuando la conductora Nati Jota publicó un mensaje irónico en la red social X acerca del encuentro del futbolista con Donald Trump. "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", e scribió, en referencia a la visita del jugador del Inter Miami a la Casa Blanca.

A ese comentario se sumó Lucas Fridman, quien mencionó a Diego Maradona en una comparación política y deportiva que también generó críticas entre los usuarios. En medio de la discusión, varios usuarios detectaron que la mujer del 10 aparentemente había dejado de seguir en Instagram a algunos integrantes, lo que fue interpretado como una señal de enojo. La situación generó especulaciones sobre un supuesto conflicto entre la familia del astro rosarino y el equipo del streaming.