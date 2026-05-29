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en vivo CÓRDOBA LA MAÑANA | NEUQUEN - 29 de mayo de 2026 - 12:27

Horas clave en la búsqueda de Agostina Vega, en VIVO: "La buscamos viva y sin vida también"

La Justicia de Córdoba decidió levantar el secreto de sumario. Y hay una fuerte sospecha sobre la posible aparición de un auto.

La madre de Agostina pidió acompañamiento.

La madre de Agostina pidió acompañamiento.

Este viernes por la mañana se conoció que se llevarán a cabo allanamientos en una zona rural de Córdoba.

Este viernes por la mañana se conoció que se llevarán a cabo allanamientos en una zona rural de Córdoba.

EN VIVO

Se viven momentos clave en la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida hace días en Córdoba.

Sus últimas imágenes fueron registradas por unas cámaras de seguridad, cuando un remis la llevó hasta la casa de Claudio Gabriel Barrelier -un amigo de su mamá - quien hoy es el único detenido.

La búsqueda de la menor es desesperante. Su familia se encuentra reunida en la vivienda a la espera de novedades, mientras se avanza en la concreción de un rastrillaje en un descampado de la zona.

En las últimas horas, su mamá recibió un escalofriante mensaje que ya analiza la Justicia. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. Esta fue la frase, que le llegó a Melisa Heredia desde un número desconocido.

la mamá de Agostina, la chica desaparecida en Córdoba hace 6 días

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Marcha multitudinaria por Agostina

Allegados y vecinos se congregaron en Córdoba capital para reclamar por la aparición de Agostina Vega, mientras avanza la investigación. La familia estuvo presente y la mamá de Agostina en la marcha.

Mientras la columna de manifestantes avanzaba por la avenida General Paz, Melisa, su madre, apuntó contra Claudio Barrelier (33), único detenido por la desaparición.

"No tengo novedades, y quiero que aparezca mi hija. Ya son muchos días, y la familia de Barrelier miente. Yo presiento que mi hija está bien, pero que toda la familia de Barrelier miente. Su mamá es la primera que miente, y lo hace porque su hijo no sabe hacer nada, porque es un inútil", aseguró desde la manifestación.

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Habló la madre de Agostina: "No me dejen sola"

Melisa, la madre de Agostina, tuvo un breve encuentro con los medios cerca de las 17 cuando se dirigía a la marcha por su hija.

"No me dejen sola, por favor, mi hija tiene que aparecer" dijo ante los micrófonos mientras salía de su casa y se subía a un auto. La madre de la menor, tuvo un breve contacto con la prensa cuando se dirigía a la marcha convocada pidiendo por la aparición de Agostina

Testimonio madre de Agostina en TN

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El ministerio de Seguridad de Nación podría llegar a Córdoba

En las últimas horas, se supo que en las próximas horas estarán viajando funcionarios del ministerio de Seguridad de Nación, que podría sumarse este sábado a los operativos y sumar recursos federales para colaborar con la búsqueda.

Cabe recordar que el hecho está encuadrado dentro de una privación ilegitima de la libertad y no de trata de personas, por lo que no constituye un delito federal.

Por su parte, Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba aclaró que quién está a cargo de las tareas investigativas es el fiscal (Raúl Garzón): "nosotros somos auxiliares de la Justicia".

"Está comprobado que la que ingresa a la casa es Agostina" aseguró el funcionario en una breve ronda de prensa y agregó que "no hay que descartar ninguna hipótesis, podemos encontrarla con vida todavía".

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El abuelo de Agostina convocó a una marcha para este viernes: "Nos sentimos apoyados a medias"

Miguel, el abuelo materno de Agostina, convocó a una marcha para hoy a la 17. La familia esperará en su casa a los vecinos que quieran apoyar y se irán en colectivo hacia el centro de la ciudad. Marcharán desde Tablada y General Paz hasta Colón y General Paz. "Nos quedaremos ahí hasta que aparezca alguien", señaló.

Miguel, abuelo de Agostina Vega

Con tristeza, pidió a la comunidad que los acompañe. "Nos sentimos apoyados a medias", lamentó y agregó: "Necesitamos que alguien nos informe o que vengan y se acerquen a dar apoyo".

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"El papá desconocía que vínculo tenía Barrelier con su hija"

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, indicó que se sigue trabajando contrarreloj para hallar a la menor.

"Nos ha llegado una prueba, el papá desconocía que vínculo tenía Barrelier con su hija, se dio con esta sorpresa, no sabía nada", dijo. Y confirmó que la menor y el hombre se seguían en las redes sociales.

Y afirmó que "Agostina ingresó a la casa de él con vida. Dentro de los testigos estaba la esposa de Barrelier. Hay una persona imputada, detenida y único responsable".

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El ministro de Seguridad de Córdoba habló desde el lugar del rastrillaje

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la búsqueda de la adolescente y de los operativos que se están realizando.

"Estamos haciendo un rastrillaje, estamos trabajando con el fiscal desde el primer día y estamos en una de las tantas vías de investigación", dijo. Y aclaró que "hasta acá llegamos porque habría un dato que pondría al sospechoso en este lugar".

"No hay ningún auto abandonado, el fiscal nos pidió rastrillar la zona a ver si encontrábamos algún elemento. El fiscal evalúa dijo que hay elementos de prueba que señalan a este señor en este lugar, posterior a que ingrese Agostina a la casa, eso ya está confirmado".

Juan Pablo Quinteros (1)

"Han pasado seis días, el fiscal claramente ha dicho que se la busca con o sin vida. Estamos haciendo múltiples procedimientos. Tengo contacto directo con el abogado de la familia de Agostina, con el papá de Agostina y con la familia", agregó.

Al ser consultado sobre un posible hallazgo en los rastrillajes, dijo que no han encontrado nada hasta el momento, pero aclaró que "posterior a la desaparición de Agostina esta persona (el único detenido) estuvo aquí", aseguró.

El ministro aclaró que en la zona donde se realizan rastrillajes hay canteras, lagunas y por eso sumaron buzos especializados para trabajar en la zona. Confirmó que hay 150 personas en el lugar.

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Los cuestionamientos del abuelo de Agostina

Miguel, el abuelo de Agostina, cuestionó: "No sabemos por que hoy van a rastrillar ahí, hace seis días que está desaparecida mi nieta y recién vienen hoy", dijo respecto a las autoridades del Ministerio de Seguridad.

"Nadie se acercó, no tenemos ningún dato pero nos sorprende por qué están allá. ¿Qué saben que nosotros no sabemos? No me quiero ni imaginar por qué están allá", manifestó.

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La hipótesis del auto rojo "se ha debilitado"

En su diálogo con la prensa el fiscal Garzón afirmó que la hipótesis que afirma que Agostina se subió a un auto rojo, basada en el relato del imputado, "se ha debilitado".

"Esa hipótesis se ha trabajado y, les soy sincero, se ha debilitado, pero acá ingresan múltiples hipótesis", afirmó.

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"Todo indica que es Agostina"

El fiscal Garzón detalló en diálogo con la prensa, que "todo indica" que la menor que se ve con Barrelier en un video de cámaras de seguridad que "es Agostina". Minutos después agregó que "las pruebas indican que estuvo aquí" en referencia a la casa del acusado.

Agostina casa del detenido

Además, consultado respecto a si está registrada una salida de Agostina de la casa de Barrelier, el fiscal afirmó que es "la clave", aunque no dio detalles al respecto porque "ya estaría dando precisiones inconvenientes para la causa".

Sin embargo, hizo énfasis en que la fiscalía hizo un relevamiento detallado desde el momento que la adolescente entró al domicilio hasta que se detuvo al hombre.

Respecto a cuestionamientos que le fueron hechos a la fiscalía por no empezar la investigación "a tiempo", Garzón fue contundente: "la investigación comenzó como se debe y continúa como se debe".

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina en Córdoba

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"La buscamos viva y sin vida también"

El fiscal Raúl Garzón habló por primera vez con la prensa y dio detalles de la investigación.

"Va avanzando y desde las pruebas que se obtienen se iban intensificando nuevas medidas. En la ciudad de Córdoba no es el único lugar donde se esta trabajando, sino en varios lugares. porque la búsqueda es intensa a partir de la evidencia", precisó.

Asimismo ,destacó que "No se busca a Agostina a ciegas. Si estamos avanzando hacia la verdad, el epicentro sigue siendo Córdoba, la buscamos viva y sin vida también, las dos hipótesis".

Y dijo que toda la policía y todos los recursos de la provincia y Nación están a disposición: "la buscamos sin parar, equipos de mucha gente trabajando día y noche por Agostina".

El fiscal confirmó que además que hay una pista que se investiga sobre un vehículo que podría estar involucrado.

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Suman perros a la búsqueda en el barrio Ferreira

La Justicia tomó distintas medidas para intentar reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. La fiscalía les pidió a los familiares que se queden en la casa a la espera de novedades.

Mientras tanto se suman policías, bomberos y perros a los rastrillajes en un descampado.

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Se levantó secreto de sumario y hay un operativo de búsqueda

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que se lleva adelante un amplio despliegue con allanamientos para dar con el paradero de la menor.

Los procedimientos se concentran en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y zonas aledañas. En particular, según pudo saber Infobae, uno de los puntos donde se realizan los operativos es un vehículo abandonado que apareció en circunstancias sospechosas.

agostina vega

Asimismo, la Justicia de Córdoba decidió levantar el secreto de sumario en la investigación por la desaparición de Agostina Vega que regía hasta este momento.

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Trasladaron a tres mujeres

En horas de la mañana, fueron trasladadas a la fiscalía a tres mujeres que estaban en la casa del único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba.

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Rastrillajes en un descampado

Este viernes por la mañana se conoció que se llevarán a cabo allanamientos en una zona rural de Córdoba, donde el detenido habría estado después de la desaparición de Agostina.

Investigan si Claudio Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida, señaló TN.

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