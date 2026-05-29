Horas clave en la búsqueda de Agostina Vega, en VIVO: "La buscamos viva y sin vida también"

Se viven momentos clave en la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida hace días en Córdoba.
Marcha multitudinaria por Agostina
Allegados y vecinos se congregaron en Córdoba capital para reclamar por la aparición de Agostina Vega, mientras avanza la investigación. La familia estuvo presente y la mamá de Agostina en la marcha.
Mientras la columna de manifestantes avanzaba por la avenida General Paz, Melisa, su madre, apuntó contra Claudio Barrelier (33), único detenido por la desaparición.
"No tengo novedades, y quiero que aparezca mi hija. Ya son muchos días, y la familia de Barrelier miente. Yo presiento que mi hija está bien, pero que toda la familia de Barrelier miente. Su mamá es la primera que miente, y lo hace porque su hijo no sabe hacer nada, porque es un inútil", aseguró desde la manifestación.
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