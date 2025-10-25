Nuevo canciller ¿mismas políticas en la región?: cambios en Chile y el rol de Neuquén

La designación de Pablo Quirno confirma el alineamiento con EE.UU. Los países de la región no seguirían siendo prioritarios para el Gobierno nacional. Cómo juegan las provincias patagónicas. La Moneda recambia inquilino.

La ruidosa salida de Gerardo Werthein de la Cancillería y la rápida designación del secretario de Finanzas y mano derecha de Luis Caputo, Pablo Quirno, ratifica el alineamiento preferencial del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos , confirma que ese será el norte de la política de relaciones exteriores y relativiza los vínculos de Argentina con los países de la región - cuestión no menor para provincias como Neuquén .

Con Diana Mondino primero y luego con Werthein , Argentina no hizo del intercambio y la integración con Chile nada extraordinario; menos aún una cuestión estratégica , pese a que ese país fue, según un informe del Indec, el quinto destino de las exportaciones del país en la zona ALADI durante septiembre.

Las relaciones bilaterales, hasta hora, fueron más bien pragmáticas , pese a algunos insultos de Milei a su homólogo socialista trasandino, Gabriel Boric .

quirno Pablo Quirno, designado ministro de Relaciones Exteriores. NA.

En lo que concierne a Neuquén no parece que cambien demasiado las cosas. La desatención de la obra pública por parte de la Casa Rosada se verificó también en el desinterés por el mantenimiento de los pasos fronterizos que se encuentran en las regiones del Alto Neuquén, de los Lagos del Sur y del Pehuén, principales vías de conexión terrestre para el intercambio bilateral.

Las provincias patagónicas y sus vecinas sureñas del otro lado de la cordillera mantienen relativamente aceitadas las relaciones entre sí más allá de las políticas macro de las respectivas cancillerías. Tales vínculos continúan sosteniéndose en el marco del Comité de Integración de los Lagos, que precisamente en junio pasado deliberó en Neuquén con fuertes cuestionamientos al centralismo porteño; y también santiaguino.

En aquella ocasión se acordó una agenda para avanzar en cuestiones aún pendientes como el ferrocarril bioceánico, nuevos pasos internacionales, y un marco jurídico para la cooperación energética subnacional, más allá de los gobiernos nacionales de turno. Se priorizó, con foco en Vaca Muerta, “restablecer la confianza entre los dos países en materia de los envíos de gas, más allá de las decisiones coyunturales que tomen lo gobierno nacionales”.

No es un dato menor este último punto. Según el relevamiento del Indec, las exportaciones del rubro Combustibles y Energía aumentaron 25% interanual en septiembre de 2025.

Las provincias patagónicas también están mirando con atención el epílogo de las actuales campañas presidenciales en Chile cuyos comicios se realizarán el 16 de noviembre. Pese a que la política exterior no forma parte de los grandes temas que se discuten en las campañas, los principales candidatos en liza anticiparon que el intercambio con sus países vecinos será decisivo, según un informe publicado por el sitio El Mostrador.

Quien resulte electo en estos comicios, gobernará Chile desde 2026 hasta 2030. Es todavía una incógnita si el país seguirá por el andarivel de la izquierda o habrá volantazo hacia la derecha, tal como ocurrió en Bolivia.

moneda Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno. Presidencia de Chile

Como sea, el nuevo presidente deberá relacionarse con un Milei siempre impredecible, áspero en las relaciones con los países del Mercosur y, seguramente, con dos años más de desafiante gestión, cuyo albur quedará más claro en las cruciales elecciones legislativas de este domingo.