Autorizan la compra de un nuevo tipo de armas para la Policía de Neuquén: serán para neutralizar agresores

El Gobierno de la provincia de Neuquén realizó una significativa inversión para modernizar el equipamiento de la fuerza. Cómo son.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con herramientas de baja letalidad, el Gobierno de la Provincia autorizó, mediante el Decreto 389, la contratación de equipamiento policial por un monto total de $2.359.268.350.

La adquisición incluye dispositivos marca Byrna , específicamente los modelos SD Orange y TCR, junto con sus respectivos accesorios, garrafas de CO2 y municiones calibre 0.68 mm y 0.69 mm en diferentes variantes, entre ellas PLG Kinetic, PLG Pro Training y PLG Pepper.

Las Byrna son lanzadoras de baja letalidad impulsadas por CO2. Disparan proyectiles calibre .68 (cinéticos, químicos o de pimienta) a unos 20 metros, capaces de neutralizar a un agresor sin causar lesiones mortales . Son dispositivos compactos, similares a armas de fuego.

La necesidad de modernizar el equipamiento policial

La inversión responde a una "necesidad estratégica de modernizar el equipamiento policial, incorporando herramientas que permitan intervenciones más seguras y menos letales". El objetivo es garantizar una actuación profesional, proporcional y acorde a los principios de legalidad, razonabilidad y gradualidad en el uso de la fuerza.

policía de neuquen

La Provincia de Neuquén presenta una realidad territorial diversa, con entornos urbanos, turísticos y rurales, además de zonas de alta circulación, lo que exige a las fuerzas de seguridad contar con alternativas eficaces frente al uso de armas de fuego.

En este sentido, los dispositivos Byrna son considerados un recurso operativo clave, ya que posibilitan respuestas disuasivas y de control a distancia, con menor riesgo de causar lesiones graves. De esta manera, se busca priorizar la integridad física tanto de la ciudadanía como del personal policial.

Ascendieron a unos 900 oficiales y suboficiales de la Policía de Neuquén

Se formalizó el acto de imposición de jerarquías, este jueves en las instalaciones de la Dirección Seguridad del Limay, donde ascendieron casi 900 efectivos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Neuquén. El ascenso de los efectivos fue en función de su trayectoria, compromiso y vocación de servicio, alcanzaron nuevas responsabilidades dentro de la fuerza.

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El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, encabezó este jueves el acto de imposición de jerarquías a personal de la Policía del Neuquén, acompañado por el jefe de la fuerza, comisario general Tomás Díaz Pérez, y el subjefe, comisario general Walter San Martín. De la ceremonia también participaron integrantes del Consejo Asesor, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la institución policial.

La imposición de jerarquías se realizó de manera simultánea en toda la provincia, a cargo de los distintos directores de Seguridad de cada región. En la ciudad de Neuquén se desarrolló el acto central.

La imposición de jerarquías representa uno de los momentos más significativos en la carrera policial, al reconocer el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la comunidad. La ceremonia contó además con el acompañamiento de la familia policial, quienes compartieron este importante paso en la carrera de los oficiales ascendidos, reafirmando el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el servicio de seguridad pública en la provincia.

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Los ascensos en la Policía neuquina

En total, fueron 876 efectivos los que resultaron promovidos a nuevas jerarquías dentro de la carrera policial. Los ascensos corresponden a: