Curry de garbanzos y espinaca: un plato vegano delicioso

Especiado, cremoso y listo en 35 minutos. Un curry de inspiración india con ingredientes que conseguís en cualquier verdulería.

El curry tiene algo mágico. Esa combinación de especias que perfuma toda la cocina desde que empezás a cocinar, que te hace salivar antes de que el plato esté listo, que convierte ingredientes simples en algo completamente distinto.

Esta versión usa garbanzos —proteína vegetal de primer nivel— con espinaca fresca y leche de coco. El resultado es cremoso, especiado y reconfortante. Exactamente lo que necesitás cuando el otoño empieza a mostrar los dientes.

No hace falta tener experiencia con la cocina india. Con un buen curry en polvo o una mezcla de especias básicas alcanza para lograr algo increíble.

Ingredientes (para 4 personas)

400 g de garbanzos cocidos (o 2 latas)

200 g de espinaca fresca o congelada

400 ml de leche de coco

400 g de tomates perita en lata

1 cebolla grande

4 dientes de ajo

1 trozo de jengibre fresco de 2 cm (o 1 cucharadita en polvo)

2 cucharadas de curry en polvo

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de garam masala

Aceite de girasol o de coco

Sal y pimienta

Arroz basmati para servir

Cilantro fresco o perejil para decorar

curry-de-garbanzos-en-menos-de-20-minutos_-el-plato-vegetariano-que-amaras Curry fácil de hacer y delicioso.

La preparación, paso a paso

Si usás espinaca congelada, descongelala y escurrila bien apretando con las manos para eliminar el exceso de agua. Si es fresca, la lavás y reservás.





En una olla o sartén grande, calentá el aceite a fuego medio. Pochá la cebolla picada fina durante 5 minutos hasta que esté transparente.





Agregá el ajo y el jengibre rallados o picados muy fino. Cocinás un minuto más. Después sumás todas las especias: curry, cúrcuma, comino y garam masala. Revolvés 30 segundos hasta que todo perfume. Ese paso es fundamental para despertar las especias.





Incorporá los tomates perita y aplastados. Cocinás 5 minutos a fuego medio hasta que se reduzca un poco y se oscurezca.





Sumá los garbanzos escurridos y la leche de coco. Revolvés bien, llevás a hervor suave y cocinás 15 minutos tapado.





Agregá la espinaca y cocinás 3-4 minutos más hasta que esté tierna. Corregí sal.





Servís sobre arroz basmati cocido con cilantro o perejil fresco por encima.

Tips que marcan la diferencia

Tostar las especias es el paso que no podés saltear: 30 segundos en el aceite caliente antes de agregar los líquidos cambia completamente el resultado.

La leche de coco entera da mejor resultado que la light: más cremosidad y más sabor. Vale la diferencia.

Sin leche de coco: podés reemplazarla por crema de cashews (cashews remojados y licuados con agua) o simplemente por caldo de verduras. Queda más liviano pero igual de rico.

Las sobras mejoran: como todos los guisos con especias, al día siguiente está mucho mejor. Guardalo en la heladera hasta 4 días.

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Para acompañar

Sobre arroz basmati es la forma clásica. También va muy bien con pan pita o naan tostado para mojar en la salsa.

Una cerveza rubia bien fría o un agua con gas con limón equilibran perfectamente el picante de las especias. Este plato es de esos que te piden repetir antes de terminar el primero.