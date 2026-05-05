El pan sin harina es ideal para aquellas personas que buscan una alternativa más saludable. No te pierdas esta receta sencilla.

Pan sin harina en pocos minutos: cómo hacer esta receta saludable con solo 3 ingredientes

A la hora de elaborar un pan sin harina , las opciones son variadas. Aquí te ofrecemos una receta para elaborar pan sin harina en minutos: rápidos, saludables y solo con 3 ingredientes

El pan sin harina es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto , puesto que no lleva ningún tipo de harina . Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados.

Receta de pan sin harina en minutos: saludable y con sólo 3 ingredientes

Para elaborar un pan casero sin harina, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

2 huevos.

14 cucharadas de leche en polvo.

½ cucharadita de polvo para hornear.

Sal a gusto.

Semillas opcionales para decorar.

Cabe mencionar que, para elaborar este pan casero sin harina, se emplea leche en polvo en vez de harina, lo que le aporta una textura suave y ligera. Así, este pan casero se presenta como una alternativa ideal para acompañar comidas o hacer tostadas, entre otras opciones.

La guía paso a paso para preparar el pan casero sin harina

En primer lugar, batir los huevos en un bol hasta que queden bien espumosos y aireados. Añadir la leche en polvo y mezclar hasta integrar por completo. Agregar a la preparación el polvo para hornear y la sal y volver a batir para lograr una preparación homogénea y sin grumos. Una vez que la mezcla esté lista, verterla en un molde grande o bien en varios moldes pequeños. Si se prefiere darle un toque extra, agregar semillas por encima antes de llevar al horno. Cocinar a 180° durante unos 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes.

Pan sin harina.jpg Esta receta emplea leche en polvo, lo que le da una textura suave y ligera.

Pan en sartén sin glúten

Otra alternativa a la mencionada más arriba es la de cocinar un pan en sartén sin gluten. Para ello, es preciso que reunamos los siguientes ingredientes:

3 claras de huevo.

Un cuarto de taza de lino molido o de harina de linaza (30 gramos).

Sal (opcional).

Luego, deberemos ajustarnos a una simple guía paso a paso: