Pan sin harina en pocos minutos: cómo hacer esta receta saludable con solo 3 ingredientes
El pan sin harina es ideal para aquellas personas que buscan una alternativa más saludable. No te pierdas esta receta sencilla.
A la hora de elaborar un pan sin harina, las opciones son variadas. Aquí te ofrecemos una receta para elaborar pan sin harina en minutos: rápidos, saludables y solo con 3 ingredientes
El pan sin harina es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto, puesto que no lleva ningún tipo de harina. Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados.
Receta de pan sin harina en minutos: saludable y con sólo 3 ingredientes
Para elaborar un pan casero sin harina, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 2 huevos.
- 14 cucharadas de leche en polvo.
- ½ cucharadita de polvo para hornear.
- Sal a gusto.
- Semillas opcionales para decorar.
Cabe mencionar que, para elaborar este pan casero sin harina, se emplea leche en polvo en vez de harina, lo que le aporta una textura suave y ligera. Así, este pan casero se presenta como una alternativa ideal para acompañar comidas o hacer tostadas, entre otras opciones.
La guía paso a paso para preparar el pan casero sin harina
- En primer lugar, batir los huevos en un bol hasta que queden bien espumosos y aireados.
- Añadir la leche en polvo y mezclar hasta integrar por completo.
- Agregar a la preparación el polvo para hornear y la sal y volver a batir para lograr una preparación homogénea y sin grumos.
- Una vez que la mezcla esté lista, verterla en un molde grande o bien en varios moldes pequeños. Si se prefiere darle un toque extra, agregar semillas por encima antes de llevar al horno.
- Cocinar a 180° durante unos 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes.
Pan en sartén sin glúten
Otra alternativa a la mencionada más arriba es la de cocinar un pan en sartén sin gluten. Para ello, es preciso que reunamos los siguientes ingredientes:
- 3 claras de huevo.
- Un cuarto de taza de lino molido o de harina de linaza (30 gramos).
- Sal (opcional).
Luego, deberemos ajustarnos a una simple guía paso a paso:
- En primer lugar, deberemos separar las claras de las yemas.
- Acto seguido, limpiamos el bol de la batidora y las varillas con un paño con alcohol. Luego, hay que colocar las claras en el bol y batir a punto nieve sostenido.
- Agregar de a poco la harina de lino de forma envolvente con la ayuda de una espátula, integrar bien y, si se desea, añadir una pizca de sal. Dividir esta mezcla en tres porciones.
- Calentar a fuego muy bajo una sartén -de preferencia antiadherente-, y luego pincelar con apenas de aceite de coco.
- Colocar una porción de la mezcla y darle forma circular, de unos 10 cm de diámetro. No aplastar y no manipular de más. Cocinar tapado por unos 5-7 minutos (debe estar dorado en la base y al tocar la superficie apenas debe pegarse en el dedo).
- Dar vuelta delicadamente con ayuda de una espátula, pincelando previamente la sartén. Cocinar 5 minutos del otro lado.
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