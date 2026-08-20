Su exmarido fue a la farmacia donde trabajaba y la asesinó de siete puñaladas

La mujer fue asesinada frente a sus compañeras de trabajo. Tras cometer el brutal femicidio, el hombre se subió al auto y escapó.

Gran conmoción se vive en Rosario en las últimas horas tras conocerse un nuevo femicidio . Una mujer fue asesinada por su exesposo de varias puñaladas en el tórax mientras se encontraba trabajando en una farmacia.

Carina Andrea Candelas, de 56 años, fue brutalmente asesinada por Martín Banchero de 55 años. El agresor la encerró en el depósito del local ante la presencia de sus compañeras y clientes, la acuchilló en el pecho y huyó hasta su casa de barrio República de la Sexta.

Banchero entró con un buzo y campera gris a la farmacia de Dorrego y Zeballos. Rápidamente fue reconocido por las empleadas por haber sido la pareja de Carina, a quien "volvía loca" tras la separación , de acuerdo al testimonio de una testigo que habló con las empleadas de la farmacia en la puerta del comercio.

Tras pedir hablar con su expareja, el hombre se dirigió hacia el depósito donde ella se encontraba, cometió el crimen y escapó. La policía logró arrestarlo en el ascensor del edificio donde residía. Poco antes, había tenido un intento de suicidio.

Qué se sabe sobre el brutal femicidio

Luego del brutal crimen, una compañera de la víctima intentó intervenir y resultó con su ropa manchada de sangre. Asimismo, indicó que dos personas en el sector de atención al público colaboraron llamando al 911, aunque no habrían presenciado el momento exacto del crimen.

"Fue rapidísimo. Estaba estacionada en el auto. Un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia. Él se subió de nuevo al auto, un Citroën, y se fue rápido", describió el episodio una de las testigos al programa local Cada Día.

"Es el exmarido que la está volviendo loca", indicó una mujer que conocía a la víctima. Y amplió: "Entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó a gritar auxilio. Él salió corriendo".

El caso se encuentra en manos de la fiscal María Laura Riccardo, quien precisó que la mujer había recibido siete puñaladas y presentaba heridas defensivas.

Desde Fiscalía revelaron que la víctima había sufrido hostigamiento y acoso por parte del principal sospechoso desde que habían terminado la relación en diciembre.

"Relatan episodios de hostigamiento por parte de él, de buscarla, seguirla, de pasar y gritarle cosas", señaló la fiscal sobre cómo era el agresor con Candelas. Aún así, se conoció que no habían denuncias registradas por parte de la víctima.

El principal sospechoso permanece bajo custodia, mientras las autoridades completan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas audiovisuales y testimoniales. De la misma manera, anticiparon que el hombre permanecerá privado de libertad hasta la audiencia imputativa, en la que se formalizarán los cargos en su contra, según confirmó la fiscal.

El tercer femicidio en tan sólo 15 días en Rosario

El femicidio ocurrido este miércoles por la mañana volvió a encender las alarmas por un gran aumento en casos de violencia de género. El caso se suma a otros dos registrados en la ciudad durante los últimos 15 días, una sucesión de hechos que generó preocupación entre organizaciones feministas y reactivó el reclamo por políticas públicas específicas.

Según los datos presentados por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), ya son 32 los femicidios registrados en la provincia de Santa Fe desde el comienzo del año, una cifra que representa un incremento respecto del mismo período del año pasado.

Gabriela Sosa, referente de Mumalá, señaló en una entrevista radial que "son víctimas directas, pero también sus familias, sus afectos y sus vecinas".

Frente a este escenario, anticiparon que presentarán en la provincia un pedido de declaración de emergencia en violencia de género, luego de haber impulsado una iniciativa similar a nivel nacional.