Se viene la tercera edición del Triatlón de la Confluencia

La competencia de pruebas combinadas se desarrollará en Neuquén capital el próximo domingo 1 de febrero.

En el marco de las actividades que se desarrollan en la ciudad durante la temporada de verano, y con el Paseo Costero del río Limay como escenario principal, vuelve a la Ciudad de Neuquén el Triatlón de la Confluencia . Lo hace de la mano de Asociación Neuquina de Pruebas Combinadas , junto a la Secretaría de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén y diversos actores del sector privado que apoyan las políticas públicas que difunden y promueven el deporte, la actividad física y un estilo de vida saludable.

La prueba tendrá inicio con el segmento de natación a través del río Limay, en el que los deportistas recorrerán 1500 metros río abajo, para luego transitar el segmento ciclista por las avenidas más emblemáticas de la Ciudad para completar 40 kilómetros. Finalmente y con un gran escenario, la etapa pedestre se realizará a lo largo del Paseo Costero con un recorrido de 10k.

En esta tercera edición a realizarse el próximo 1 de Febrero, la distancia olímpica es la apuesta para garantizar y ofrecer al público un evento de calidad que ponga a la Ciudad de Neuquén como candidata a ocupar una fecha en el calendario argentino de triatlón.

corte de calles triatlon

Participarán alrededor de 300 atletas que representarán a 10 provincias.

Con la presencia de figuras reconocidas como Mario de Elias, Pablo Ureta, Gabriela Carena, Yanina Minaglia, Emmanuel Iodice entre otros, es la oportunidad ideal para todos aquellos que practican el deporte de compartir un espacio con referentes, no sólo en el plano competitivo sino además de conocer más a fondo sobre aspectos específicos de las tres disciplinas.

La acreditación se realizará el sábado 31/01 en el Casino Magic junto a la Charla Técnica.

Acuatlón Kids

El evento está pensado para que participe y disfrute toda la familia. La apuesta por el deporte y la vida saludable es prioridad y por ello, esta actividad brinda la posibilidad de que los más chicos se acerquen al deporte y qué mejor que acompañados por la familia. Los más chicos nadaran y correrán en circuitos diseñados y pensados para las distintas edades, con el fin de que pasen un momento de diversión y deporte.