El popular cantante y compositor se abocó a un singular emprendimiento , alejado de la música. Aquí te contamos todos los detalles sobre la nueva pasión de Luciano Pereyra .

El exitoso nuevo negocio de Luciano Pereyra, muy lejos de la música: de qué se trata

Actualmente, Luciano Pereyra se encuentra de gira. A lo largo de enero de 2026, el cantante se presentará en Totoras (Santa Fe); Jesús María (en el Festival Nacional de Doma y Folklore); en Punta del Este; Mar del Plata; Cosquín y Mendoza. Recientemente, se conocieron los detalles acerca de su nuevo emprendimiento , alejado de la música. ¿En qué consiste el exitoso nuevo negocio de Luciano Pereyra ?

Cabe recordar que, a principios de 2026, Luciano Pereyra grabó junto a la cantante Marcela Morelo una nueva versión del clásico “Una y otra vez”, una de las canciones más celebradas del repertorio de la artista. Este lanzamiento fue acompañado de un videoclip ambientado en un estudio de televisión vintage, y cuenta con la participación especial del conductor más icónico de la música en la TV argentina: Juan Alberto Mateyko. El video es un claro guiño a los años 90.

Luciano Pereyra incursionó en el mundo de la producción de vinos . Junto a dos socios y amigos, creó la bodega Re-Cordis en el Valle de Uco, Mendoza .

El cantante lujanense decidió apostar a un proyecto vitivinícola de alta gama que combina amistad, emoción y vinos con identidad propia. Junto a sus amigos y socios Javier Abrego (empresario) e Iván Pillud (futbolista), Luciano Pereyra presentó este emprendimiento a fines de noviembre de 2025 en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires.

Cabe resaltar que el nombre de la bodega -de la que uno de sus dueños es Luciano Pereyra- está inspirado en las palabras del escritor Eduardo Galeano, que figuran en El libro de los abrazos: “Recordar es volver a pasar por el corazón”. En cuanto al origen de los vinos, Gualtallary, en el corazón del Valle de Uco (Mendoza), fue el terroir elegido para dar vida a un vino que celebra la memoria y la unión. Por otra parte, los vinos llevan la firma del joven enólogo Mariano Genzel, reconocido como Enólogo Revelación 2021 por Tim Atkin, con medallas de oro y plata en los Decanter World Wine Awards, y distinciones en Vinus y Wine of Argentina.

El lanzamiento de la bodega impulsada por Luciano Pereyra está integrado por tres líneas de Malbec, cada una con identidad propia y un propósito: resaltar las particularidades del terroir y transmitir su carácter profundo, su pureza y su energía:

Espejos (Crianza en Concreto, 9 Meses).

Miradas (50% en Concreto, 50% en Roble Francés).

Parpadeo (Crianza en Roble Francés, 12 a 14 Meses).

Lo cierto es que Luciano Pereyra se involucró activamente en el concepto del proyecto, aportando una mirada sensible que se traduce en vinos elegantes, profundos y equilibrados. Los precios de los vinos de la bodega Re-Cordis oscilan entre 22 y 41 mil pesos, de acuerdo a las publicaciones efectuadas por distintas vinacotecas del país.