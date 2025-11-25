Luciano Pereyra recordó en LU5 el día que le cantó a Diego Maradona en su despedida

Antes de arribar a Neuquén, el cantante señaló que el día que le cantó a Maradona en 2001 fue muy especial para su carrera.

Luciano Pereyra señaló el día que le cantó a Maradona como uno de sus mejores dias

Luciano Pereyra celebra la música y los 27 años de carrera con su tour que lo traerá a Neuquén el próximo fin de semana. El cantante que sigue de gira con “Te sigo amando” cantará el sábado 29 de noviembre a las 21 en el Ruca Che.

En la previa a su show charló en Línea Abierta ( LU5 ) y anticipó cómo será el encuentro con su público neuquino con quien disfruta compartir sus grandes éxitos. “La banda llega súper aceitada y a punto para regalarle una gran fiesta”, anticipó el músico que continuará con sus presentaciones en 2026 en España, Chile y gran parte de Argentina.

Consultado por sus 27 años de música, Pereyra sintetizó en que “han pasado cosas muy lindas” y se atrevió a mencionar dos situaciones que marcaron su carrera para siempre. “Le canté a un papa (Juan Pablo II en 2000) y a Maradona” , recordó de aquellas dos experiencias que quedarán para siempre en el corazón del artista.

Si bien a Maradona le cantó en dos oportunidades y también lo hizo en la boda de Dalma en 2018, Pereyra guarda en su libro de recuerdos aquel 10 de noviembre de 2001, cuando cantó el Himno Nacional Argentina en el partido homenaje en La Bombonera.

El recuerdo de Luciano coincide con el nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona. En una entrevista reciente, el cantante reconoció que “a veces siento que no murió y que va a volver. Cuando se va un ser tan representativo para todos es algo muy duro”.

En otro momento de la entrevista, le consultaron sobre la importancia de la familia y la posibilidad de agrandar la familia con Julia Rezzuto en marzo del 2025 y con quien planea ser padre. “El lugar de la familia es el más importante, de ahí uno viene. Y uno construye la suya. Siempre digo que me gusta irme de gira porque me gusta volver de gira y estar en casa. Estar con los seres queridos es cargar la energía”, se sinceró.

Fiesta de la Confluencia 2026: Luciano Pereyra confirmado

Luck-Ra, La Beriso y Bersuit Vergarabat, fueron los primeros confirmados para la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia del 5 al 8 de febrero. Poco después, se confirmó la presencia de Trueno y FMK.

Aunque el lanzamiento nacional de la fiesta será el próximo viernes 28 de noviembre en Buenos Aires, este miércoles se confirmó otro nombre.

Luciano Pereyra traerá el folclore, la alegría y el romanticismo a la noche neuquina de febrero. “Todo escenario, sea el del sábado o la Confluencia, se disfruta”, anticipó el cantautor.