Julieta Poggio celebra sus 24 años en una fiesta que durará 3 días

La actriz que protagoniza una obra teatral en Villa Carlos Paz comenzó los festejos su cumpleaños 24 que durarán 3 días.

Julieta Poggio le dio la bienvenida a un nuevo año y disfruta de una exclusiva fiesta junto a sus invitados. La actriz que protagoniza una obra teatral en Villa Carlos Paz compartió lo que será un extenso y movido itinerario que durará 3 días.

Desde las primeras horas del 9 de enero, la bailarina e influencer recibió cientos de mensajes de amor de parte de su familia, amigos y seguidores, mientras su cumpleaños sin dudas será motivo de comentarios en las redes sociales. El hashtag “FELIZ CUMPLE JULI POGGIO” rápidamente se volvió tendencia en X, reflejando el enorme cariño que genera.

En una historia reciente, Poggio mostró la invitación que les hizo llegar a los invitados y sorprendió con el sinfín de actividades que vivirán durante los días que dure el festejo que incluye, entre otras cosas, asado y recorrido en catamarán.

Entre las actividades que la ex Gran Hermano compartirá con sus invitados se encuentra, en el primer dia que será el jueves 8, una tarde en catamarán que durará 3 horas y media. “Después nos vamos a un after beach en el parador Zebra a ver el debate y a tomar unos drinks”, se lee en el posteo que compartió y sumó que después de la medianoche, cenarán en el hotel y “soplamos las velitas”.

El itinerario de Juli Poggio para su cumpleaños

Los festejos continuarán y el viernes 9, Juli organizó un asado en la terraza del edificio, que tiene pileta y de ahí todos los invitados irán en una combi hasta el boliche donde bailarán hasta el amanecer.

En tanto que el sábado 10, la actividad propone una tarde en el parque acuático en la Laguna Azul con almuerzo y birras. La influencer detalló en este punto que el parque estará cerrado para ellos y les pidió que no falte la energía y el regalo.