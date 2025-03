Marte: encuentran más pruebas de vida marciana

El rover Curiosity de la NASA logró un descubrimiento sin precedentes al detectar los compuestos orgánicos más grandes identificados hasta ahora en Marte. Este hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), refuerza la idea de que la química prebíotica en Marte podría haber alcanzado un nivel de desarrollo más avanzado del que se creía.