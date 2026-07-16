¿Por qué se repavimenta en Neuquén capital?: El Plan Orgullo Neuquino avanza en 500 cuadras.

Las cuadrillas de trabajo ya completaron diversas intervenciones en calles de adoquines o pavimento articulado.

La Municipalidad de Neuquén, como parte del Plan Orgullo Neuquino impulsado por el intendente Mariano Gaido , avanza con la repavimentación de 500 cuadras para garantizar el desarrollo urbano de la capital que más crece.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, resaltó que el objetivo de repavimentar es “extender la vida útil, mejorar la circulación, que sea una circulación segura, y también la seguridad vial".

El funcionario también puntualizó que "la repavimentación tiene un costo para la ciudad nada más. Es un mantenimiento que se hace y siempre trabajamos dentro del presupuesto propio, de las cuentas ordenadas que tiene el municipio".

Es así que el plan de obras se implementa sin generar tasas especiales ni costo alguno para los frentistas, beneficiando de forma directa a la comunidad y mejorando sustancialmente las condiciones de seguridad vial en los distintos puntos intervenidos.

La ambiciosa iniciativa municipal comprende trabajos de bacheo previo, colocación de una malla especial de contención y el posterior tendido de una nueva carpeta asfáltica, completando las tareas con la correspondiente nivelación y elevación de las tapas de servicios urbanos.

Las cuadrillas de trabajo ya completaron diversas intervenciones en calles de adoquines o pavimento articulado, como las ubicadas en el barrio San Lorenzo Sur y sobre la calle Aconcagua en el barrio Limay.

El cronograma operativo continúa actualmente en el cuadrante de la zona del estadio Ruca Che, delimitado específicamente entre las calles Belgrano, Moritán, Antártida Argentina y Godoy.

Una vez finalizadas las tareas en dicha zona, la planificación técnica contempla el traslado inmediato del equipamiento vial hacia el sector alto del Ruca Che. Allí se intervendrá el cuadrante compuesto por las calles Concordia, Moritán, Casilda y Castelli, dando continuidad al despliegue territorial planificado por el municipio.

Por otra parte, el plan de pavimentación y repavimentación también prioriza la recuperación integral de las principales arterias y troncales de conectividad rápida.

Tras haber intervenido sectores clave como Independencia, Borlenghi, Belgrano y San Martín durante el año pasado, la planificación de la Secretaría de Infraestructura prevé avanzar sobre las calles Alderete, Islas Malvinas y la avenida Argentina, específicamente en el tramo comprendido desde calle Riavitz hasta Leloir.

Con el objetivo de aminorar los inconvenientes, se implementó un sistema de aviso previo a los vecinos frentistas para detallar los plazos de obra y coordinar las restricciones temporales de estacionamiento. En el caso de las troncales más transitadas de la ciudad, los trabajos se programan en horarios nocturnos especiales o durante los fines de semana.

Finalmente, Vega destacó que “este es un trabajo que tiene inicio y no tiene fin, porque por la cantidad de cuadras de asfalto que tiene Neuquén y el periodo de vida que tiene ese asfalto, es una actividad que va a ser constante".