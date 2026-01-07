Estados Unidos presentó un plan de tres fases para el futuro de Venezuela

Marco Rubio habló con los medios sobre qué ocurrirá con Venezuela tras la captura de Maduro, con su petróleo y el programa para la política venezolana.

Estados Unidos presentó el plan de estabilización de Venezuela, con foco en el petróleo.

Tras la confirmación que realizó Donald Trump que Venezuela enviará millones de barriles de petróleo a Estados Unidos , el secretario de Estado, Marco Rubio , entregó detalles del plan de tres fases que se planeó estratégicamente para la transición política del país venezolano.

El secretario estadounidense confirmó que este plan pretende ordenar a Venezuela tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro , con una intervención que prioriza la estabilización y el control económico como herramientas para modelar el futuro del país sudamericano.

Desde el capitolio, Rubio habló ante la prensa e indicó también que se encuentran cerca de "cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen" . Respecto a las fases de este proceso, indicó que se centra en la "estabilización", "recuperación" y "transición".

marco rubio y trump

El plan que ideó Estados Unidos para y con una fuerte apuesta en el petróleo

En primer lugar, Rubio insistió en que la meta será la "estabilización" del país, por lo que se aplicará cuarentena a los buques incautados, con la intención de concretar la venta del petróleo.

"No queremos que descienda el caos, parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor ventaja posible es nuestra cuarentena", explicó el secretario de Estado. Una demostración de este esquema fue la intercepción de dos buques rusos en cercanías al Caribe.

"Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela", explicó Rubio. "Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela", explicó Rubio.

Acto seguido, destacó la visión del presidente Trump, que anunció este martes por la noche un plan para vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a precios de mercado. Algo que, según indicó, será administrado por él mismo para, en palabras de Rubio, "beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

"Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela", aseguró la mano derecha del mandatario estadounidense.

petroleo venezuela

La etapa de "recuperación" de Venezuela

La segunda fase del plan, denominada "recuperación", busca que las compañías de occidente tengan acceso al mercado venezolano, con la intención de "crear un proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela".

Este momento del plan estadounidense consiste en garantizar que empresas de cualquier lugar del mundo tenga acceso al mercado venezolano de forma justa. Acto seguido, habló desde una visión geopolítica: "Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil".

nicolas maduro El líder chavista fue trasladado en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York. Foto: Reuters.

La tercera fase fue llamada "transición" la cual Marco Rubio no dio mayor detalles, sino que serán entregados "en los próximos días".

Aún así, es que el objetivo culmine con una etapa definitiva que consolidaría la transformación política interna del país: "Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle", concluyó el secretario de Estado norteamericano.