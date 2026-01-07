Donald Trump confirmó que Venezuela enviará millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente estadounidense aseguró que administrará el dinero generado por la comercialización del crudo y que se venderá a precio de mercado.

Donald Trump dijo que el petróleo es un recurso clave para los intereses de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó que el nuevo Gobierno de Venezuela encabezado de forma provisional por la presidenta Delcy Rodríguez aceptó enviar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a Estados Unidos .

Días después de la captura de Nicolás Maduro , el presidente estadounidense utilizó su red social Truth Social para dar a conocer la decisión y dijo que administrará el dinero generado por la comercialización del crudo, que se venderá a precio de mercado, “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Trump calificó el crudo como un recurso clave para los intereses estadounidenses y aseguró que podrá ser comercializado de manera inmediata dentro de Estados Unidos.

La Administración de ese país explicó que el Departamento de Energía será el organismo responsable de ejecutar el plan.

I am pleased to announce that the Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. This Oil will be sold at its Market Price, and that money will be controlled by me, as… pic.twitter.com/AHPmbWJ4ip — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@DailyTruthPosts) January 7, 2026

Según detalló Trump, el secretario Chris Wright coordinará de forma urgente la extracción, almacenamiento y traslado del petróleo venezolano hacia los puertos de descarga estadounidenses.

El reconocimiento de Delcy Rodríguez como interlocutora del Gobierno de Trump se produjo de manera automática tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Washington reclamó acceso total al petróleo y a otros recursos venezolanos y comenzó negociaciones con las autoridades interinas para habilitar exportaciones que hasta ahora estaban condicionadas por sanciones internacionales.

Cómo trasladarán los barriles desde Venezuela a Estados Unidos

El plan anunciado por Trump establece que los millones de barriles de petróleo serán trasladados en buques de almacenamiento directamente desde Venezuela hacia Estados Unidos.

El mandatario explicó que el crudo llegará sin escalas a los muelles de descarga del país norteamericano y que no existe todavía un marco temporal definido para completar la entrega.

Los envíos se habilitaron en medio de un contexto de capacidad de almacenamiento limitada dentro de Venezuela.

Según informó The Wall Street Journal (WSJ), Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que EE.UU. intentó confiscar frente a las costas de Venezuela. Según ese periódico, Moscú buscó escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que llevaba más de dos semanas tratando de escapar del bloqueo estadounidense.

Un anuncio que despertó un gran interés

Tras el anuncio de Trump, las mayores empresas energéticas de Estados Unidos, Chevron y ExxonMobil manifestaron interés en reactivar la industria petrolera del país sudamericano.

Trump 2 Donald Trump le había reclamado a Venezuela acceso total al petróleo y a otros recursos.

Responsables de las principales empresas de ese sector en el planeta tienen previsto reunirse con Chris Wright cerca de Miami, Florida. Además, según fuentes anónimas citadas por medios estadounidenses, ejecutivos energéticos podrían mantener encuentros con Donald Trump en la Casa Blanca para dialogar sobre inversiones en el sector petrolero de Venezuela, que posee una de las mayores reservas del mundo.

El impacto de los anuncios en los mercados internacionales

Con caídas de alrededor del 2% el día anterior, el crudo amplió sus pérdidas en las operaciones asiáticas luego del mensaje de Trump y este miércoles cedió cerca del 1% en los mercados de Asia.

Las bajas se registraron en un escenario de amplio abastecimiento global, reforzado por la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción.

La expectativa de mayores envíos desde Venezuela hacia Estados Unidos fue interpretada por operadores financieros como un elemento que alivia las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo.