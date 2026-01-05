¿Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos?

La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela , y su esposa, Cilia Flores, enfrentan este lunes a un juez federal en Nueva York , donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense. Por estas horas se habla de la posibilidad que pueda enfrentar una pena de muerte.

En este sentido, para la legislación federal de Estados Unidos, los acusados de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua pueden ser elegibles para la pena capital. Desde el New York Post, reportaron que Maduro podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable.

La detención del líder chavista ocurrió el pasado sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas. La operación de alto nivel contó con la participación de comandos especiales, el respaldo de bombardeos por parte de aviones de combate y soporte desde unidades navales.

nicolas maduro foto capturado @realDonaldTrump

¿Pena de muerte o cadena perpetua?

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso, la legislación estadounidense habilita la pena de muerte en casos excepcionales de delitos de drogas, cuando se comprueba que fueron cometidos como parte de una "empresa criminal continua", bajo la Controlled Substances Act. No obstante, especialistas subrayan que las condenas capitales federales son inusuales en este tipo de causas.

En la práctica, la mayoría de las penas de muerte federales están asociadas a homicidios, traición o espionaje, lo que vuelve incierta la aplicación de la pena máxima en este caso. Si fuera hallado culpable, Maduro también podría enfrentar prisión perpetua.

Uno de los casos que cita precedente es el del dictador panameño Manuel Noriega, quien fue acusado por Washington de narcotráfico y capturado tras una invasión a Panamá en diciembre de 1989.

En aquel entonces, fue juzgado en un tribunal federal de Florida y condenado en 1992 a 40 años de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, tras un proceso de siete meses con decenas de testigos.

manuel noriega

Otro caso aún más reciente es el del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa.

Hernández había sido detenido apenas semanas después de dejar el poder y, al igual que Maduro, negó los cargos en su contra. Su sentencia se convirtió en una de las más severas impuestas a un exmandatario latinoamericano.

Por el momento, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no confirmó si buscará la pena capital, pero la posibilidad seguirá sobre la mesa mientras avance el juicio y se definan las responsabilidades penales de Nicolás Maduro.

Quién dirigirá Venezuela tras la captura de Maduro

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y dijo estar en conversaciones con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Aunque en un primer momento se mostró con una postura desafiante, luego ofreció trabajar con la administración estadounidense. "Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación", dijo la ex vicepresidenta, quien fue reconocida por el ejército venezolano como presidenta interina e instó a la calma.

En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia este lunes a petición de Venezuela. China, Rusia e Irán, que mantienen vínculos de larga data con el gobierno de Maduro, condenaron rápidamente la operación, mientras algunos aliados de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, expresaron alarma.