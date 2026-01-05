En VIVO: en un megaoperativo, así llega Nicolás Maduro a los tribunales de New York

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan a un juez federal en Nueva York, donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense.
El traslado de Nicolás Maduro
El exmandatario venezolano fue trasladado a un tribunal federal en Nueva York en helicóptero, bajo un megaoperativo.
Esposados y custodiados, junto a su esposa fueron llevados en un camión blindado desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal. El recorrido fue corto y duró poco menos de media hora.
En horas, se iniciará el proceso judicial en su contra por narcoterrorismo.
