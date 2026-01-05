En VIVO: en un megaoperativo, así llega Nicolás Maduro a los tribunales de New York

Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela , y su esposa, Cilia Flores, enfrentan a un juez federal en Nueva York , donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense.

El líder chavista fue trasladado este lunes por la mañana en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York.

maduro new york reuters Foto: Reuters

Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladado, junto a su esposa, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal. La instancia judicial prevista para este lunes busca cumplir con la lectura de cargos, la asignación de asistencia legal y la evaluación preliminar de las condiciones procesales, incluida la posible prisión preventiva.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado —vinculado al denominado “Cartel de los Soles”— habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

Live Blog Post El traslado de Nicolás Maduro El exmandatario venezolano fue trasladado a un tribunal federal en Nueva York en helicóptero, bajo un megaoperativo. Esposados y custodiados, junto a su esposa fueron llevados en un camión blindado desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal. El recorrido fue corto y duró poco menos de media hora. En horas, se iniciará el proceso judicial en su contra por narcoterrorismo. Trasladan a Maduro al tribunal donde comenzará el juicio