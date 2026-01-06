Delcy Rodríguez le respondió a Donald Trump: "Ningún agente externo gobernará Venezuela"

La presidenta interina habló por cadena nacional luego de las declaraciones del mandatario estadounidense tras la detención de Nicolás Maduro.

En un mensaje televisado dirigido al país, la presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , salió al cruce de Donald Trump y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera.

Luego de que el mandatario de Estados Unidos asegurara que estaba a cargo del rumbo del país tras la detención de Nicolás Maduro, Rodríguez fue tajante al afirmar que “ ningún agente externo gobernará Venezuela ” y que su destino personal “ solo lo decide Dios ”.

La intervención pública se produjo luego de que Trump se refiriera a la situación venezolana y cargara contra Nicolás Maduro, a quien acusó por la crisis política y humanitaria. En ese contexto, Rodríguez ratificó que el gobierno ejerce autoridad dentro del territorio nacional y rechazó cualquier intento de injerencia.

Mientras se elevaba la tensión, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció patrullajes y medidas de control en Caracas. Las autoridades informaron además que detonaciones registradas cerca de la sede del gobierno fueron producto de una respuesta policial ante la circulación de drones sin autorización.

Delcy Rodríguez desafió a Trump “mi destino lo decide Dios”

En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la situación podría agravarse tras una eventual intervención militar. En la misma línea, China señaló que una acción de ese tipo violaría el derecho internacional.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras la detención de Maduro, quien se declaró inocente de los cargos en su contra y aseguró que continúa siendo el presidente del país. En su mensaje, la mandataria reiteró que la conducción política corresponde a las instituciones venezolanas y que no aceptará presiones externas.

La palabra de Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro

Desde la oposición, Corina Machado elogió el rol de Trump frente al gobierno de Maduro y anticipó su intención de regresar a Venezuela en el corto plazo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habló por primera vez desde la detención y captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. Lo hizo sin revelar su ubicación, desconocida después de ser distinguida con el premio Nobel de la Paz.

En diálogo con la cadena estadounidense Fox News, la dirigente se mostró a favor de la transición política en su país y volvió a cuestionar con dureza a la flamante presidenta, Delcy Rodríguez, quien había juramentado horas antes en el cargo.

Embed El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

En primer término, Machado reconoció que está “planeando regresar a Venezuela lo antes posible”, y remarcó que ese retorno al país será un paso central dentro del proceso político que se inicia tras la captura de Maduro. “Es donde más útil soy para nuestra causa”, argumentó en la entrevista que concedió en inglés.

Luego, apuntó directamente hacia Rodríguez, quien asumió como mandataria interina en lugar de Maduro. Dijo, en específico, que “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela.

“Es una aliada para Rusia, Irán y China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano”, definió la dirigente opositora.

La reaparición pública de Machado se produjo horas después de que el presidente Donald Trump declarara que estaba dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre que se cumplan los objetivos fijados por Washington.

En particular, Trump planteó su intención de reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus reservas de crudo, consideradas las más grandes del mundo.

El agradecimiento de Machado hacia Trump

En un pasaje de la entrevista, Machado se refirió a su relación con el gobierno de Estados Unidos y a sus conversaciones con Donald Trump. Según declaró, mantuvo un diálogo con el presidente estadounidense “el mismo día en que se anunció” el premio Nobel, el cual fue a recibir a Oslo tras salir de su país en una operación secreta, aunque llegó tarde y la distinción se la dieron a su hija.

“Le comenté lo agradecido que está el pueblo venezolano. No ha pasado aún, pero me gustaría decirle personalmente a Trump que este premio que es para los venezolanos, es también para él. Sus esfuerzos han sido muy importantes para la democracia”, consideró.

También remarcó: “El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos. Es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”.

Corina Machado portada María Corina Machado reconoció que está “planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.

Más temprano, en una publicación en la red social X, Machado había destacado a Trump y a su administración "por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley". "Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos", escribió.

El futuro político de Venezuela, según Machado

En paralelo, Machado vinculó la transición de gobierno con su proyecto económico y electoral, y catalogó a la detención de Maduro como “un milagro”.

“Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados y brindaremos seguridad a la inversión extranjera”, en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Por último, destacó: “Traeremos de regreso a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, una nación próspera, una sociedad abierta”.