Venezuela ordenó por decreto la detención de personas que apoyen la incursión de Estados Unidos

El texto establece que las fuerzas policiales deberán capturar a quienes celebren esta medida. Ya son dos las personas detenidas.

Cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro , se conoció un decreto de conmoción, publicado el mismo día que el expresidente venezolano fue detenido. El mismo establece la búsqueda y captura de quienes celebren la intervención de Estados Unidos en el país del Caribe.

A partir del sábado comenzó una fuerte escalada de violencia y represión , tras la captura de Maduro por las fuerzas especiales estadounidenses. La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , declaró este lunes el Estado de Conmoción Exterio r en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión armada por parte de Estados Unidos ".

Es así que el país entró en una nueva fase de excepción institucional tras la publicación en la Gaceta Oficial del decreto, una medida que amplía de manera extraordinaria las atribuciones del Ejecutivo y ordena detenciones contra quienes respalden la ofensiva militar de Estados Unidos. El régimen justificó la decisión en el marco de la crisis abierta tras la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York.

nicolas maduro El líder chavista fue trasladado en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York. Foto: Reuters.

El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, tiene rango de ley, una vigencia inicial de 90 días y la posibilidad de ser prorrogado por un período similar. El texto lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la captura del exmandatario.

Operativo de búsqueda y captura en todo Venezuela

El decreto n°5.200 en su artículo 5, establece un mandato directo para todas las fuerzas de seguridad del régimen venezolano, sin excepciones de jerarquía, por lo que la señaló lo siguiente.

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”, expresa el documento.

decreto venezuela (2)

Bajo este marco legal, los cuerpos de seguridad de todo el país tienen la instrucción de ejecutar operativos relámpagos en los 23 estados y el distrito capital de Venezuela.

La actual presidenta Rodríguez publicó el decreto durante la madrugada de este 3 de enero. En el anuncio aseguró que el texto fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que declare su constitucionalidad y reveló que había sido suscrito por Nicolás Maduro hace semanas. La funcionaria, además, llamó a que todas las medidas consignadas en el documento "se ejecuten de inmediato".

El alcance del decreto fue más allá de las detenciones inmediatas. El artículo 4 faculta a la Presidencia (en este caso a Delcy Rodríguez) para dictar "otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes" dentro del país, según lo exijan las circunstancias.

delcy rodriguez

Dos detenidos tras celebrar la detención de Maduro

Dos ciudadanos venezolanos, de 64 y 65 años de edad, fueron detenidos en el municipio de Guaraque, en el estado de Mérida, al ser acusados de alterar el orden público y celebrar la detención del líder chavista y su esposa.

Desde el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (IAPEBM), funcionarios recibieron una denuncia sobre la presencia de dos ciudadanos "alterando la paz y tranquilidad pública" en el sector Los Cedros, parroquia Río Negro, municipio Guaraque.

detencion maduro

El comunicado policial afirma que los detenidos "se encontraban gritando consignas en contra del Gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores".

Durante el procedimiento, los agentes realizaron una inspección en la vivienda de los detenidos y hallaron en el área externa un revólver marca Smith & Wesson con seis cartuchos, cinco de ellos percutidos y uno sin detonar. También fue localizada una escopeta sin marca visible, según el parte policial.