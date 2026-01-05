Nicolás Maduro continuará preso en EE..UU: "Sigo siendo el presidente de Venezuela", afirmó

Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela , y su esposa, Cilia Flores, enfrentan a un juez federal en Nueva York , donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense.

El líder chavista fue trasladado este lunes por la mañana en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York.

maduro new york reuters Foto: Reuters

Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladado, junto a su esposa, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal. La instancia judicial prevista para este lunes busca cumplir con la lectura de cargos, la asignación de asistencia legal y la evaluación preliminar de las condiciones procesales, incluida la posible prisión preventiva.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado —vinculado al denominado “Cartel de los Soles”— habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

Trasladan a Maduro al tribunal donde comenzará el juicio

En imágenes aéreas de televisión se pudo ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado.

Live Blog Post Maduro seguirá detenido en EE.UU La Justicia ordenó que Nicolás Maduro a presentarse nuevamente ante los tribunales estadounidenses el próximo 17 de marzo. La audiencia está programada para las 11:00, hora local. Los abogados de Maduro y su esposa, informaron al tribunal que por el momento ninguno de los dos solicitará la libertad bajo fianza. El exmandatario rechazó los cuatro cargos penales que le imputaron, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos. Según consta en el expediente, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

Live Blog Post “Soy la primera dama de la República de Venezuela” Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, también declaró por primera vez ante la Justicia estadounidense, allí se declaró inocente. “Soy inocente, completamente inocente”, afirmó tras ser acusada, entre otras cosas, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007. “Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le dijo al juez.

Live Blog Post Maduro confirmó su inocencia ante un tribunal de Nueva York “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Nicolás Maduro frente al juez Alvin Hellerstein. Maduro se presentó en la audiencia con una camisa azul manga corta sobre un uniforme naranja de prisión. Tenía puestos unos auriculares negros, al igual que su esposa, Cilia Flores, para traducir las declaraciones. Cuando el juez le pidió a Maduro que se identifique, lo hizo llamándose presidente de la República de Venezuela y diciendo que estaba “secuestrado”. Maduro se puso de pie, hablando en español, y dijo que fue capturado en su casa en Caracas. "Sigo siendo el presidente de mi país", agregó. Luego dijo que tenía el escrito de acusación en sus manos “por primera vez”. El juez le preguntó: “¿Quiere que se lo lea?”, y mediante un intérprete señaló: “Prefiero leerlo personalmente”.

Live Blog Post Nicolás Maduro será representado por un defensor oficial El exmandatario venezolano será representado este lunes por un defensor oficial en su primera audiencia en la causa por narcoterrorismo. El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, le dará al líder chavista un plazo de entre 30 y 45 días para que contrate a un abogado.

Live Blog Post Maduro podría enfrentar la pena de muerte Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Para la legislación federal de Estados Unidos, los acusados de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua pueden ser elegibles para la pena capital. nicolas maduro El líder chavista fue trasladado en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York. Foto: Reuters. Según reportó el New York Post, Maduro podría enfrentar la pena de muerte según la legislación estadounidense.

Live Blog Post El traslado de Nicolás Maduro El exmandatario venezolano fue trasladado a un tribunal federal en Nueva York en helicóptero, bajo un megaoperativo. Esposados y custodiados, junto a su esposa fueron llevados en un camión blindado desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal. El recorrido fue corto y duró poco menos de media hora. En horas, se iniciará el proceso judicial en su contra por narcoterrorismo. Trasladan a Maduro al tribunal donde comenzará el juicio