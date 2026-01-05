Nicolás Maduro continuará preso en EE..UU: "Sigo siendo el presidente de Venezuela", afirmó

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan a un juez federal en Nueva York, donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense.
Maduro seguirá detenido en EE.UU
La Justicia ordenó que Nicolás Maduro a presentarse nuevamente ante los tribunales estadounidenses el próximo 17 de marzo. La audiencia está programada para las 11:00, hora local.
Los abogados de Maduro y su esposa, informaron al tribunal que por el momento ninguno de los dos solicitará la libertad bajo fianza.
El exmandatario rechazó los cuatro cargos penales que le imputaron, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.
Según consta en el expediente, Maduro habría dirigido una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armadas y criminales de alto perfil, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.
