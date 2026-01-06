"El infierno en la Tierra": así es la cárcel donde Nicolás Maduro seguirá preso en EE.UU

Así es Metropolitan Detention Center, la cárcel en la que Nicolás Maduro quedó detenido: "Infierno en la Tierra".

Nicolás Maduro llegó este sábado junto a su esposa a Nueva York, tras ser capturado en Venezuela en el marco de una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos. Fue trasladado de inmediato al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal.

Tras la lectura de cargos que se realizaron el lunes, la Justicia estadounidense decidió que Maduro regresara al MDC, la única cárcel federal activa del estado de Nueva York , ubicada dentro del cordón industrial de la ciudad y a metros del paseo marítimo. Allí permanecerá alojado, al menos de manera provisoria, hasta su segunda audiencia judicial que se concretará en el mes de marzo.

La nueva residencia del exmandatario venezolano es considerada como "el infierno en la Tierra" . Se trata de una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, administrada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil.

La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

Cómo es el MDC, la cárcel de Nueva York conocida como "el infierno en la Tierra"

Varios informes indican que el penal opera con apenas el 55% del personal necesario. Esto deriva en confinamientos prolongados. En 2024, se registraron por o menos dos muertes violentas de reclusos debido a peleas internas.

carcel maduro

Al mismo tiempo, hay denuncias constantes por problemas en la infraestructura, falta de calefacción e infestaciones de roedores, gusanos en la comida, agentes violentos, instalaciones desbordadas, falta de recursos, peligro en los pasillos y en las zonas comunes.

La cárcel es calificada por abogados y jueces como un "infierno en la Tierra" por las condiciones "deplorables". Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en ´El silencio de los corderos´.

mdc carcel maduro

El edificio se encuentra rodeado por estrictas medidas de seguridad, como barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de siete toneladas, sistemas de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia. Además, cuenta con pasillos internos que conectan el penal con edificios judiciales, lo que permite traslados sin exposición pública cuando se trata de detenidos sensibles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

Aunque cuenta con áreas para la práctica de deportes al aire libre, unidades médicas y una biblioteca, distintos medios señalan que las celdas son de pocos metros y que los internos pasan la mayor parte del día encerrados. Construida para albergar a 1.000 reclusos, la prisión llegó a alojar a 1.600 en 2019 y actualmente supera los 1.300 internos.

La cárcel que albergó desde el "El Chapo" Guzmán a miembros de Al Qaeda

Actualmente, el MDC alberga a más de 1.300 reclusos, todos extraditados a Estados Unidos y a la espera de juicio por cargos vinculados al tráfico de drogas y crímenes violentos.

Además del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, el centro penal alojó a otros personajes de diferentes ámbitos. Entre otros, a esa lista la componen:

Joaquín "El Chapo" Guzmán , reconocido narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa.

, reconocido narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa. Ismael " El Mayo" Zambada , exsocio del Chapo.

, exsocio del Chapo. Miembros de Al Qaeda.

Rafael Caro "El narco de narcos" Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.

mdc carcel

Hasta cuándo quedará detenido Maduro en el Metropolitan Detention Center

Mientras continúa preso, el expresidente volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo, así lo resolvió este lunes el juez Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia celebrada en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente vinculados al narcotráfico.

Para dar esta batalla legal, Maduro eligió a un abogado de alto nivel: Barry Pollack. Se trata del mismo abogado que logró el acuerdo para liberar a Julian Assange (fundador de WikiLeaks) y que defendió a ejecutivos en el caso Enron. Pollack ya adelantó que, por el momento, no pedirá la libertad bajo fianza, pero puso el foco en la "ilegalidad de la abducción militar", argumentando que su cliente goza de privilegios como jefe de un Estado soberano.