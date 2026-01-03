Nicolás Maduro ya está en Nueva York: quedará detenido en una cárcel de Brooklyn

El líder chavista fue trasladado en un Boeing 757 tras su captura en Caracas. El avión aterrizó bajo custodia en una base militar. Será juzgado por narcoterrorismo.

El capítulo final del régimen chavista comenzó a escribirse este sábado en suelo norteamericano. El avión Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores , aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de la ciudad de Nueva York , confirmando así el éxito del operativo de extracción liderado por Estados Unidos .

Tras tocar pista, agentes federales abordaron la aeronave para asegurar el procedimiento. Maduro era trasladado de inmediato al Metropolitan Detention Center (MDC) , una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde aguardará su primera comparecencia ante un juez.

Desde Washington, el general Dan Caine , jefe del Estado Mayor Conjunto, brindó detalles de la misión que permitió la detención en Caracas.

Reveló que participaron más de 150 aeronaves en una operación coordinada durante meses, que incluyó un seguimiento exhaustivo de las rutinas del mandatario capturado.

Por su parte, el presidente Donald Trump relató que siguió el despliegue de las fuerzas especiales en tiempo real. "Lo vi como si fuera un programa de televisión", comentó el republicano, destacando que la misión se cumplió sin bajas para las fuerzas estadounidenses.

La justicia de EE.UU. frente al Cartel de los Soles

La llegada de Maduro a Nueva York reactiva la causa abierta en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur. Los cargos son contundentes: conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

La justicia sostiene que Maduro lideraba el Cartel de los Soles, utilizando la estructura del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas hacia Norteamérica en alianza con grupos armados.

Mientras Maduro era ingresado en la prisión de Brooklyn, en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez mantuvo un tono desafiante. En cadena nacional, exigió la liberación del "único presidente de Venezuela" y calificó la detención como una agresión externa ilegal. Sin embargo, Trump sugirió que la funcionaria habría mostrado disposición a cooperar con Washington en las horas previas al desenlace.

Trump anunció que Estados Unidos dirigirá Venezuela tras la captura de Maduro

En una contundente conferencia de prensa, el presidente Donald Trump brindó detalles inéditos sobre la captura de Nicolás Maduro y adelantó que los Estados Unidos asumirán la dirección de Venezuela de manera transitoria. "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", afirmó el mandatario.

Aunque no precisó plazos ni nombres para el traspaso de mando, Trump fue tajante al advertir que no aceptará una continuidad del chavismo bajo un nuevo liderazgo. Además, lanzó una advertencia para los sectores que intenten resistir: las fuerzas militares están listas para una "segunda ola" de ataques si fuera necesario.

Trump calificó el operativo como "espectacular" y lo comparó con la ofensiva contra las instalaciones nucleares de Irán en 2025. Según detalló, se utilizó un poder militar abrumador desde el aire, la tierra y el mar para inutilizar la capacidad de defensa venezolana en tiempo récord.

Consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

Respecto a la economía del país caribeño, el líder de la Casa Blanca puso el foco en la infraestructura energética. Anunció que empresas estadounidenses se encargarán de reparar las instalaciones petroleras venezolanas para "empezar a generar ingresos para el país".