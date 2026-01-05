Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolas Maduro y estuvo en la causa Wikileaks

El penalista fue parte del proceso judicial de las históricas filtraciones. Ahora, asumió la defensa del exmandatario de Venezuela tras su captura y detención.

Este lunes Nicolás Maduro estuvo presente en la audiencia ante el juez Alvin Hellerstein en un tribunal federal de Manhattan. En esta instancia se presentó con una camisa azul manga corta sobre un uniforme naranja de prisión . Tenía puestos unos auriculares negros, al igual que su esposa, Cilia Flores, para traducir las declaraciones.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro frente al juez Hellerstein. Cuando el juez le pidió a Maduro que se identifique, lo hizo llamándose presidente de la República de Venezuela y diciendo que estaba "secuestrado".

Tras la formulación y lectura de los cargos en su cargo por narcoterrorismo, se conoció que el exmandatario de Venezuela contrató como abogado principal a Barry Pollack , el mismo letrado que participó en la negociación que permitió la salida de prisión de Julian Assange.

abogado maduro (2)

Quién es Barry Pollack, el abogado de alto perfil que será defensor de Maduro

Pollack es un abogado penalista muy reconocido en los tribunales de Washington, en el cual tiene más de tres décadas de experiencia. Representó altos funcionarios gubernamentales, a ejecutivos y al activista australiano Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, a través del cual filtró más de 10 millones de documentos clasificados. Finalmente, en 2024 logró un acuerdo con el Departamento de Justicia para su liberación.

El magistrado se especializa en defensa penal, especialmente en casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros. Litigó en casos emblemáticos como Enron, defendió a acusado bajo la "Ley de Espionaje" y trabajó en la anulación de condenas erróneas. También es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York, y es considerado un abogado habitual en causas de alto perfil político y mediático.

pollack maduro

La elección de Pollack para este caso no es al azar. Si la causa avanza, el expediente quedaría en el Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más experimentadas de EEUU en crimen organizado, lavado y delitos transnacionales.

Es en este sentido que, según Reuters y AP informaron que el equipo legal anticipa una línea de ataque a la captura y a la jurisdicción, con argumentos ligados a inmunidad y al estatus del acusado.

Actualmente Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense. La justicia norteamericana sostiene que Maduro lideraba el denominado Cartel de los Soles, una organización criminal enquistada en el poder militar venezolano.

Según la imputación, el mandatario capturado habría mantenido vínculos estrechos con grupos armados como las FARC para utilizar el narcotráfico como una herramienta política.

Quién es el abogado que representará a Cilia Flores, esposa del exmandatario venezolano

En esta causa también quedó involucrada Cilia Flores. Mark Donnelly, un penalista con amplia experiencia en el sistema federal estadounidense, será quien represente a la mujer, reveló FoxNews.

Se unió a Parker Sanchez & Donnelly después de una carrera de doce años en el Departamento de Justicia (DOJ). Allí Mark se desempeñó como Asesor Principal del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

abogado cilia flores maduro

Previo a su paso en el DOJ, trabajó durante ocho años como fiscal en la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris (Houston). Allí se especializó en el rubro judicial al abordar diferentes casos que abarcaban desde conducir en estado de ebriedad hasta homicidio capital, según consignó el sitio web de su firma.