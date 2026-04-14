Denunció que su hijo fue abusado en la escuela por un compañero de 7 años: "El daño a mi bebé es irreparable"

Con otros padres sostiene que las autoridades del colegio expusieron a sus hijos a un menor "problemático" y que tras el caso, no dieron respuestas.

Denuncia que su hijo fue abusado en la escuela por un compañero de 7 años: "El daño a mi bebé es irreparable"

La denuncia por presunto abuso sexual de un niño de 7 años a un compañero de la escuela de su misma edad sacudió a la comunidad educativa de la Primaria N°21 de Trelew , en Chubut , y dio lugar a una crisis que este martes mantuvo al establecimiento sin clases , con una nueva concentración de padres frente al establecimiento, incidentes con la policía y una marcha hasta el Municipio, y hasta la intervención del intendente.

El hecho habría ocurrido el lunes 13 de abril durante el segundo recreo. La supuesta vícitma dijo que fue en ese momento habría sido abusado por su compañero.

La denuncia fue radicada ante la Policía y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Trelew interviene en la causa.

"Lloraba para no ir y lo mandé igual"

La madre del niño presuntamente abusado, identificada como Tamara, habló en las últimas horas y describió el momento en que tomó dimensión de lo que había vivido su hijo.

Las señales habían estado ahí, y se lamentó de no haberlas sabido interpretar. Según contó, el nene lloraba antes de ir a la escuela y pedía que no lo llevaron.

"Mi hijo está en casa y no entiende nada. Él ayer lloraba y decía que no quería ir a la escuela y lo mandé igual, sin saber lo que estaba pasando y pasó lo peor", dijo entre lágrimas, en diálogo con Diario Jornada.

Sin respuestas en la escuela de Trelew

Tamara contó que tras lo ocurrido no obtuvbo respuestas. "Nadie (del colegio) se comunicó conmigo por lo que le pasó a mi hijo, ni de Educación, ni para brindarle asistencia, solo me lo llevé a casa después de lo que pasó ayer", afirmó.

La mujer pidió atención psicológica urgente para su hijo y, como los manifestantes que se agolparon poco antes del mediodía de este martes frente a la escuela, exigió respuestas de las autoridades.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - marcha por Rivadavia Padres de la Primaria N°21 de Trelew, por la calle Rivadavia rumbo a la Municipalidad para exigir respuestas: un grupo fue recibido por el intendente Gerardo Merino. Diario Jornada

Cuando le preguntaron por cómo está su hijo, la angustia fue total. "Mi nene es un nene inocente, bueno, que no molesta a nadie, tímido, no pelea, no pega. ¿Por qué me lo lastimaron así? ¿Cómo sigo ahora?", se preguntó.

Tamara también indicó que el hecho no habría sido aislado y aseguró que su hijo no fue el único afectado. "Hubo varios más", declaró.

El enojo con las autoridades educativas

La mujer apuntó directamente contra las autoridades de la escuela -que según se informó en Trelew, fueron preventivamente suspendidas de sus cargos- y puso el foco en el historial del menor señalado como presunto agresor.

Tamara afirmó que ese niño habría tenido conductas problemáticas desde la sala de cuatro años, que habría pasado por distintas escuelas y que su familia habría tenido intervención previa del sistema de protección de la infancia.

Luego de difundirse el caso, el menor acusado fue escrachado en las redes. Como allí difundieron su dirección de su casa en el barrio INTA, se le asignó custodia policial, aunque por el mismo riesgo de represalias, su familia prefirió trasladarse temporalmente a otro domicilio.

"Yo sé que el daño que le hicieron a mi bebé es irreparable. Y acá son responsables la directora, la maestra, todos. ¿Nunca vieron su legajo? Este nene es problemático desde salita de cuatro y siempre fue a distintas escuelas. ¿Cómo se explica que vive en barrio Inta y concurre acá? Por zona no da", dedujo la afligida mamá.

Tamara fue contundente al respecto: "Quiero que alguien del Ministerio de Educación me dé respuestas. Quiero que se haga justicia."

Una reunión que se salió de cauce

El conflicto se originó el lunes cuando las propias autoridades del colegio convocaron a ambas familias a dialogar en el establecimiento, presuntamente a partir de la denuncia del caso.

La noticia se difundió rápidamente entre los integrantes de la comunidad escolar y la llegada masiva de otros padres que pedían información y garantías desbordó el encuentro.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - custodia policial

Durante los incidentes del lunes por la noche se produjeron daños materiales en el acceso al edificio, hubo agresiones verbales a las autoridades escolares y un joven resultó herido por la rotura de un vidrio.

La directora debió contener dentro del edificio a la madre del menor acusado para protegerla.

Personal de la Comisaría Segunda y efectivos de la Policía Comunitaria intervinieron para mediar. Fue después de este hecho que, según trascendió, se dispuso apartar provisoriamente a los responsables de la escuela.

El sobrino, lastimado en los incidentes

A la angustia de Tamara se suma una situación derivada que agravó aún más su situación. El joven lastimado el lunes con un vidrio es su sobrino, quien la había acompañado al colegio.

Según relató, pateó una puerta de vidrio en medio de la desesperación y sufrió un corte grave en una pierna.

Según Tamara, ningún efectivo policial lo asistió pese a que había un fuerte operativo en el lugar.

"Estaba lleno de policías y no lo ayudaron. Terminó en el piso amarillo de tanta sangre que perdió y lo llevaron al hospital en un auto particular”, aseguró.

“Estuve con él hasta hoy a las 6 de la madrugada. No sé si no va a perder la pierna, lo único que esperamos es que se salve. No justifico su accionar, pero estoy devastada con esta situación", contó la mujer.

Concentración y balas de goma

Este martes al mediodía, una numerosa concentración de padres se dio ahora frente a la escuela, en el exterior del edificio escolar que estaba custodiado por policía, y en el que se suspendieron las clases.

La consigna que se repitió fue directa: "Con los chicos no. Hasta que no nos den una respuesta, no nos movemos."

Tras aproximadamente una hora de protesta pacífica, algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra los policías que custodiaban el edificio escolar.

Según consignaron medios chubutenses, ante la agresión, hubo disparos de balas de goma para dispersar a los revoltosos. Luego, la columna marchó desde la Primaria 21 hasta el Municipio, para trasladar su reclamo a las autoridades locales.

Reunión con el intendente de Trelew

Allí, un grupo de madres de los niños presuntamente abusados fue recibido por el intendente Gerardo Merino, quien les confirmó que podrán reunirse con el ministro de Educación de la provincia.

“Le pusimos al día, porque seguramente no estaba enterado de nada de lo que estaba aconteciendo en la Escuela 21. Por lo menos nos escuchó”, le dijo a Jornada una de las presentes al salir del encuentro.