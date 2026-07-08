Se esperan vientos de 110 km/h, lluvias de hasta 60 mm y nieve: alerta naranja del SMN

El organismo advirtió sobre el fuerte impacto de estos fenómenos, que estarán acompañados de un descenso de la temperatura. Qué zonas estarán afectadas.

La mitad de semana continúa a con muy bajas temperaturas en algunas zonas del país, y en las horas previas a un nuevo feriado nacional se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos en gran parte del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias, nieve y fuertes vientos para este miércoles.

Las advertencias alcanzan a nueve provincias y abarcan regiones de la Patagonia, Cuyo y el noreste argentino.

Alerta por lluvias y nieve: qué zonas estarán afectadas

El organismo nacional precisó que rige una alerta por fuertes lluvias que alcanza el nivel naranja. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.

En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán combinar lluvia y nieve.

La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una franja del noroeste de Chubut.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias comprende el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el centro y este de Neuquén. En estas áreas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Alerta amarillo por frío extremo

Por otra parte, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a Misiones, Corrientes y Formosa. Este nivel representa un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar riesgoso para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Frente a las bajas temperaturas, el organismo recomienda limitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

A qué sectores alcanzará las alertas por nevadas y viento

El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 15 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las zonas de menor altura no se descartan episodios de lluvia o aguanieve.

El fenómeno alcanzará al oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.

A su vez, una alerta amarilla por vientos afecta al oeste de San Juan, el oeste y sur de Mendoza y parte de Neuquén. En la cordillera se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora.

En el sur mendocino, las velocidades oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.

Finalmente, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda para el norte de Mendoza, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Además de reducir la visibilidad, el Zonda puede provocar un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad ambiente.