El jugador uruguayo que sufrió una grave lesión y se suma a la lista de figuras que se pierden el Mundial

Marcelo Bielsa sufre una baja sensible para la Celeste de cara a la cita mundialista de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El amistoso contra la Selección de Inglaterra dejó un saldo más que negativo para Uruguay de cara al Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá del empate 1 a 1 en el mítico Estadio de Wembley, Marcelo Bielsa , entrenador de la Celeste, sufrió una baja sensible a causa de la lesión de gravedad que sufrió uno de sus jugadores.

Se trata de Joaquín Piquerez , el futbolista del Palmeiras de Brasil, quién sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo derecho tras un choque con Noni Madueke a los 14 minutos del encuentro. El jugador de 27 años, internacional con la selección uruguaya desde 2021, quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor y tuvo que ser retirado en camilla.

Palmeiras, club para el que juega desde 2021, dijo en un comunicado que el defensa será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días y, a continuación, iniciará un proceso de recuperación con el acompañamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La propia AUF había adelantado en un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, un día después del partido ante Inglaterra, que el jugador quedaba desafectado de la lista de Bielsa para el siguiente compromiso que la Celeste tenía en esta fecha FIFA.

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Uruguay se enfrentará a Argelia este martes en Turín, Italia en otro partido amistoso en preparación para el Mundial, que arranca a mediados de junio y en el que la Celeste, campeona en 1930 y 1950, integrará el grupo H junto a España, vencedora en 2010, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Los jugadores que se perderán el Mundial 2026

El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a sufrir sus primeras bajas confirmadas. A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, varios futbolistas quedaron descartados por lesión y no podrán estar representando a su país en la cita máxima.

Uno de ellos es Rodrygo Goes, de Brasil. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el partido del Merengue ante Getafe del 2 de marzo y lo marginará durante varios meses. Al día siguiente, justo a 100 días para que comience el Mundial, se confirmó la gravedad de la lesión del futbolista y será baja en el ataque de Carlo Ancelotti.

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Anteriormente, uno de los que inauguró esta triste lista fue Jack Grealish, el mediocampista inglés quién sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa por la Premier. El ex Manchester City y Aston Villa fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

Argentina, por su parte, ya tiene dos bajas confirmadas con las que Lionel Scaloni no podrá contar. El primero de ellos es el defensor de Villarreal y campeón del mundo con Argentina, Juan Foyht, quién sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el 24 enero de 2026, durante un partido ante Real Madrid. Y la reciente lesión del delantero de Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento con la Selección Argentina el jueves 26 de marzo.