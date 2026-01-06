Diagnosticaron con muerte cerebral al niño que sufrió la caída de un arco de fútbol

La víctima de 12 años sufrió el accidente en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes. Le habían realizado una cirugía en el corazón.

El Ministerio de Salud confirmó este martes por la mañana que el niño de 12 años que había resultado gravemente herido tras sufrir la caída de un arco de fútbol en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, presenta muerte encefálica . El menor permanecía internado en terapia intensiva del hospital Dr. Ramón Carrillo, con un cuadro crítico y pronóstico reservado.

El accidente ocurrió durante la tarde del lunes, cuando el niño —oriundo de la provincia de Buenos Aires— participaba de actividades recreativas junto a un grupo de exploradores que se encontraba acampando en el establecimiento educativo de Junín de los Andes, ubicado en la intersección de las calles Don Bosco y Laura Vicuña. El contingente estaba acompañado por adultos.

Según se informó, alrededor de las 17, el chico se encontraba en una de las canchas de fútbol del predio y, en circunstancias que aún se investigan, se colgó del travesaño de uno de los arcos. La estructura cedió y cayó sobre su cuerpo, provocándole lesiones de extrema gravedad, con compromiso principalmente en la zona del tórax.

El menor recibió asistencia inmediata por parte de un médico que acompañaba al grupo, quien constató inicialmente una contusión pulmonar y fracturas costales. Ante la situación, fue trasladado de urgencia en un auto particular al hospital de Junín de los Andes. Dada la complejidad del cuadro, se activó un código rojo y se dispuso su derivación al de San Martín de los Andes, con custodia y coordinación del personal policial de la Comisaría 25.

Cuál era el estado de salud del niño aplastado por un arco de fútbol

Al ingresar al centro de mayor complejidad, el niño fue llevado directamente a la unidad de terapia intensiva. En las horas posteriores, los profesionales detectaron una laceración de aproximadamente dos centímetros en el corazón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de un catéter cardíaco. Por esa razón permaneció en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según informaron fuentes médicas.

Los padres del menor viajaron desde Buenos Aires y ya se encuentran acompañándolo en San Martín de los Andes. De acuerdo con lo que trascendió, la familia solicitó evaluar una derivación a la ciudad de Neuquén y, posteriormente, a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, donde podría requerir tratamientos especializados y la intervención de equipos médicos específicos.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.

El antecedente trágico en Cipolletti

El hecho remonta rápidamente a la tragedia del Club Pillmatun, en Cipolletti, en 2025. En septiembre, la Liga Deportiva Confluencia se tiñó de luto con el fallecimiento de un niño de once años tras el desplome de la estructura de un arco que le provocó las heridas fatales.

El hecho tuvo lugar en la Isla Jordán de Cipolletti, durante el torneo de la Liga Deportiva Confluencia. El niño estaba realizando movimientos de precalentamiento en una cancha auxiliar del predio cuando se colgó del arco, que cedió repentinamente y lo golpeó de forma fatal en la cabeza.

Policías que cumplían la tarea adicional en el encuentro pidieron la asistencia del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), y lo trasladaron al hospital local en una ambulancia, donde llegó sin vida.