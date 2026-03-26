Operativo Puerta a Puerta: a qué barrio llegará próximamente la recolección de residuos voluminosos

Actualmente, el área de Limpieza Urbana de la Municipalidad trabaja en los barrios Villa María, Limay y San Lorenzo Sur. ¿Dónde seguirán los trabajos?

El habitual operativo de limpieza urbana, Puerta a Puerta , continúa su despliegue en la ciudad de Neuquén. Actualmente el área de Limpieza Urbana se encuentra trabajando en los barrios Villa María, Limay y San Lorenzo Sur en simultáneo.

Este dispositivo, que ya es marca registrada en Neuquén, busca optimizar la recolección de residuos voluminosos y prevenir la formación de microbasurales en distintos puntos.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , explicó que la magnitud del operativo impide establecer un recorrido cuadra por cuadra en tiempo real. “Es muy difícil una logística en la que el camión pase por una cuadra específica en determinado momento. Es un operativo muy grande, con mucha organización, y no podemos correr el riesgo de que un vecino no llegue a sacar sus residuos y queden en la vía pública, generando un microbasural”, señaló.

En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de que los vecinos dispongan sus residuos con anticipación. La metodología contempla la notificación previa —generalmente los miércoles— para que durante el fin de semana los frentistas puedan retirar los elementos de descarte.

“Necesitamos que el vecino tenga tiempo de sacar los residuos y luego pase el camión”, agregó.

Cristian Haspert

Operativo Puerta a Puerta: el próximo barrio

Actualmente, el operativo se encuentra en la cuarta etapa en el barrio San Lorenzo Sur, donde ya lleva cuatro semanas de trabajo. Haspert detalló que, debido a la extensión de algunos sectores, los barrios se dividen en cuadrantes. “San Lorenzo, Valentina y Melipal son barrios muy grandes, por lo que trabajamos por sectores. Completar cada uno puede llevar hasta un mes”, indicó.

De acuerdo al cronograma oficial, tras finalizar en San Lorenzo Sur, Limay y Villa María, Puerta a Puerta desembarcará el próximo lunes en el barrio Sapere, donde se prevé una semana de trabajo.

Sin embargo, comentó que muchas veces la aparición de microbasurales complica el avance del cronograma. “A veces tenemos que desarmar operativos para intervenir en puntos críticos, como sectores cercanos a escuelas o dentro de canales. En la última tormenta retiramos cuatro heladeras de un canal, lo que genera obstrucciones e inundaciones”, advirtió.

Haspert también hizo hincapié en la necesidad de un cambio cultural en la comunidad. “En la ciudad no hay excusas para arrojar residuos en lugares indebidos, teniendo en cuenta la cantidad de servicios disponibles. Es un problema cultural que debemos revertir”, sostuvo, y recordó que existen ordenanzas que prohíben arrojar residuos en el espacio público.