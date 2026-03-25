Sorprendieron a una vecina arrojando basura en la calle: habían limpiado hacía días

Sorprendido e indignado se mostró el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén , Cristian Haspert, al encontrar a una vecina de Valentina Sur arrojando basura con una carretilla en una calle donde habían limpiado días atrás.

“ Es muy indignante ver estas situaciones en vivo y en directo. ¡ Seguiremos insistiendo hasta que estas personas aprendan a cuidar la limpieza en su barrio !”, manifestó Haspert en sus redes, quien fue el que sorprendió a una vecina arrojando basura en una calle que habían limpiado hace dos días.

El funcionario dijo que el martes por la tarde salió a andar una vuelta en bicicleta, para hacer un poco de ejercicio, y se dirigió para el Paseo Costero. “Al volver por Bejarano y me metí en Valentina, pasé para ver si no habían ya tirado basura. Y sí, había otros vecinos aparentemente que habían tirado, a no ser que esta señora haya ha hecho dos viajes antes, pero ya había dos montones de residuos domiciliario , que lo podrían haber puesto en el canasto, en ese lugar pasa el camión seis veces por semana”, explicó Hasper a LM Neuquén .

En el video que grabó el funcionario municipal se ve a una señora cuando está dejando un montículo de residuos que llevó desde su casa, que está cruzando la calle.

“La señora como como si nada, diciéndome cuando le pregunté por qué tiraba la basura: ‘No importa, ustedes vienen siempre a limpiar’. Tiran total la Municipalidad viene y junta. Y no es así”, señaló.

Haspert sorprendió a una vecina arrojando basura en una calle que la Muni había limpiado

El valor de las multas por arrojar basura a la vía pública

Recordó que se aplican multas, que en la actualidad están entre 4 millones y 6 millones de pesos por arrojar residuos en la vía pública. “La señora se fue como si nada. Pude filmar en el lugar donde ingresó en su domicilio. Mañana los inspectores van a ir a visitarla”, agregó.

Seguramente procederán a hacerle una cédula del acta de la contravención. Se espera que con el aporte del video pueda ser suficiente como para el juez pueda aplicar multa.

microbasurales - Valentina Sur

Hacer agregó que le produjo “mucha bronca porque que hacía días que habíamos limpiado, que habíamos dejado impecable el lugar, que todavía estamos limpiando Valentina”. Dijo que este miércoles por la mañana se abocaron a otros sectores, y que el jueves seguirán limpiando Valentina. El tema es que algunos vecinos no aprenden. “A medida que vamos limpiando otros vienen atrás tirando basura”, se lamentó el subsecretario municipal.

En Valentina están realizando desde hace más de una semana tareas de erradicación de microbasurales. No tienen los vecinos autorizados a sacar basura a la vereda, no es el de Puerta a Puerta (que está actualmente en San Lorenzo Sur y barrio Limay). "Tuvimos que mandar equipos a trabajar debido a la cantidad de microbasurales que hay", señaló.

E indicó que tiran basura habitualmente en el canal y las calles Maquinchao, Choele Choel, El So y San Julián. "Es tremenda la cantidad de basura que van tirando. El tema es que vamos limpiando y van tirando. El operativo Puerta a Puerta lo hicieron entre fines de noviembre y diciembre del 2025.