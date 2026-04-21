Boicot mapuche al desarrollo del turismo en Chapelco

Dos comunidades adoptaron un estado de queja contra el centro de esquí. Y lo hicieron pese a que embolsaron fondos varias veces millonarios.

Desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa , Neuquén no sólo tiene su mirada puesta en el desarrollo de Vaca Muerta , sino también en las estrategias para hacer que los recursos que provienen del petróleo y del gas fortalezcan el desarrollo de las otras actividades económicas. Entre ellas, el turismo .

La construcción de rutas , los incentivos al sector empresarial y la generación de nuevos puestos de trabajo son resultado de ello. Sin embargo (y lamentablemente), no faltan quienes se empeñan en ponerle escollos al progreso, muy a pesar de que se habían comprometido a no hacerlo. Ese es el caso de las comunidades mapuches Vera y Curruhinca, de San Martín de los Andes.

Ambas se benefician de las normas que, desde junio de 2025, rigen la nueva concesión del centro de esquí del Cerro Chapelco . Pero ambas pretenden borrar con el codo lo que firmaron con la mano. Unos meses antes de que el proceso licitatorio -que el gobierno de Omar Gutiérrez había demorado hasta más no poder- en marzo de 2025, ambas comunidades les pusieron sus firmas a sus compromisos.

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A lo largo de aquel año, embolsaron 198.000.000 pesos cada una en concepto de canon. Pero ahora se empeñan en boicotear cualquier proyecto de mejora en el complejo de esquí. Por estas horas, tienen en la mira la obra del estacionamiento, que es fundamental para los turistas. Antes se habían opuesto a la ruta que le va a dar seguridad a todos, inclusive a las propias familias de las comunidades.

La postura es difícil de explicar. Pero a la vez no sorprende, ya que ese estado de queja perenne contra el progreso y el desarrollo de las obras de infraestructura, es una constante que se sucede a lo largo de los tiempos, como si de una letanía se tratara.

La pavimentación de la Ruta Provincial 19, que conecta la Ruta Nacional 40 con el Cerro Chapelco en San Martín de los Andes, es un proyecto clave impulsado por el gobierno provincial, para garantizar el acceso seguro al centro de esquí, pero los referentes de las comunidades han decidido complicarla.

El acuerdo

En marzo de 2025 Figueroa y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmaron un acuerdo de suscripción con la Comunidad Vera para garantizar el normal desarrollo de actividades en el Cerro Chapelco; fue ahí cuando se estableció el canon.

En aquella oportunidad, Tobares destacó que la propuesta contemplaba “a las comunidades Vera y Curruhinca para dar proyección al desarrollo turístico” y agregó que “estas acciones en defensa de la neuquinidad son el paradigma de la gestión, cada acción del gobierno debe tener una impronta que nos identifique y defienda a la gente y al territorio con aprovechamiento de los recursos con sustentabilidad social y ambiental”.

Los referentes de las comunidades aplaudieron. Ahora adoptaron una incomprensible postura, en contra del desarrollo de uno de los bienes más preciados que tiene la provincia.