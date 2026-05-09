¿Nieve en la Costa Atlántica tras la ciclogénesis? El extraño fenómeno ocurrido en Quequén

El fenómeno meteorológico sorprendió a todos los habitantes de la localidad costera. "Nunca vi algo así" aseguraron.

El extraño fenómeno se registró en la Costa Atlántica, azotada por una ciclogénesis.

Los habitantes de Quequén amanecieron este sábado con una postal completamente inusual: la playa apareció cubierta por una espesa capa blanca que, a simple vista, parecía nieve . El fenómeno, generado por el fuerte temporal que afecta a la costa bonaerense, transformó el paisaje costero en una escena tan extraña como impactante.

La situación se produjo en medio de la intensa ciclogénesis que golpea distintos puntos de la costa atlántica y que ya provocó destrozos en localidades como Pinamar . En Quequén, el efecto más llamativo fue la acumulación masiva de espuma marina sobre la arena.

“Nunca había visto algo así en 18 años que llevo viviendo acá”, contó una vecina entrevistada por la televisión mientras observaba cómo la espuma avanzaba sobre la playa y llegaba incluso hasta la calle costera.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Algunos usuarios bromearon con el parecido del escenario a los paisajes cubiertos por la nevada tóxica de El Eternauta, aunque en este caso la espuma no representa un riesgo para la salud.

Un “manto blanco” que cubrió toda la costa

La espuma marina alcanzó acumulaciones cercanas al metro de altura en distintos sectores del balneario. Desde lejos, la playa parecía completamente tapada por nieve.

En una localidad acostumbrada a temporales marítimos y fuertes sudestadas, los propios vecinos reconocieron que nunca habían visto semejante cantidad de espuma avanzando tierra adentro.

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El fenómeno se produjo por la combinación de intensos vientos, oleaje fuerte y lluvias persistentes que afectan a la región desde hace varios días. Según los registros, en lo que va del año ya se acumularon cerca de 500 milímetros de precipitaciones en la zona.

A eso se sumaron temperaturas inferiores a los 10 grados y ráfagas de viento de hasta 43 kilómetros por hora, condiciones que reforzaron todavía más la sensación de estar frente a un paisaje invernal.

Cómo se forma la espuma marina

La espuma de mar aparece cuando el agua es agitada con intensidad por el oleaje y el viento, especialmente en contextos de tormenta.

Además de la fuerza del mar, interviene un elemento clave: la materia orgánica presente en el agua. Proteínas, carbohidratos y aceites liberados por microalgas actúan como tensores naturales y generan un efecto similar al de un detergente.

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Cuando esas sustancias se mezclan con el aire y la agitación del océano, comienzan a formarse grandes cantidades de burbujas que terminan acumulándose sobre la costa.

En este caso, las corrientes y el fuerte movimiento marítimo derivados de la ciclogénesis crearon las condiciones ideales para que la espuma avanzara sobre la playa y transformara completamente la postal habitual de Quequén.