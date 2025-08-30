El Polo Científico Tecnológico Capital se consolida como el nuevo hub de innovación en la Patagonia

En septiembre, el municipio y la Provincia, dejarán inaugurada la segunda nave. Estará en manos de YPF y de otras operadoras petroleras. Será un gran centro de capacitación para miles de jóvenes neuquinos.

El Polo Científico Tecnológico Capital se proyecta como un espacio estratégico para el desarrollo de la economía del conocimiento en Neuquén. Ubicado en las calles Huilén y Soldi, en pleno centro de la ciudad, conecta de manera privilegiada con Vaca Muerta, el aeropuerto, el parque industrial y el futuro Hospital Norpatagónico, consolidándose como un punto neurálgico de innovación en la región.

Este polo integra al sector público, privado, tecnológico y académico en un mismo ecosistema. Está conformado por tres naves con infraestructura de vanguardia, diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y equipadas con:

Data center.

Talleres de robótica.

Espacios de coworking para empresas tecnológicas, industria y biomedicina.

polo2

El proyecto se enmarca en el Distrito Educativo Tecnológico, donde emprendedores, investigadores, estudiantes e instituciones educativas interactúan y potencian la transferencia de conocimiento hacia los motores de la economía. Universidades como la UNCo, UTN, UFLO, UP, junto con organismos como CONICET y Fundación YPF, aportan un marco de solidez académica y científica.

Neuquén hacia la nueva economía del conocimiento

El Polo Científico Tecnológico Capital busca crear empleo calificado, retener talentos y atraer nuevos profesionales. Además, ofrece soluciones tecnológicas locales a problemas globales, posicionando a Neuquén como un hub tecnológico de innovación en la Patagonia.

La sinergia entre sectores permitirá generar intercambios técnicos e inversiones internacionales, potenciando la proyección de la provincia en el mapa global de la innovación.

Detalles técnicos del proyecto

El complejo contempla tres edificios interconectados mediante un puente aéreo, que también alojará actividades del polo.

Edificios ya construidos: dos en total.

Edificio privado inaugurado: 1.800 m².

Edificio principal de la Municipalidad: 3.200 m² distribuidos en 4 plantas de 780 m² cada una. Su inauguración coincidirá con el aniversario de la ciudad.

SFP Mariano Gaido y Rolo Figuero en el Polo Tecnologico recorrida (10) Sebastián Fariña Petersen

Características técnicas destacadas:

Pisos técnicos de última generación.

Ascensores y escaleras modernas.

Núcleos sanitarios en cada nivel.

Sistema de climatización avanzado.

Diseño versátil adaptable a oficinas, coworking y laboratorios.

Una oportunidad para el futuro de Neuquén

El Polo Científico Tecnológico Capital no es solo un edificio: es una apuesta estratégica para transformar a Neuquén en el centro de innovación más importante de la región. Su impacto social, económico y académico abre las puertas a una nueva era de desarrollo sostenible, en la que la provincia se posiciona como referente en ciencia, tecnología e innovación.