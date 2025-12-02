Una madre organiza una colecta solidaria para costear el complejo tratamiento de su hijo: cómo colaborar

La familia vive en Villa La Angostura y deben viajar una vez al año a Buenos Aires para el tratamiento integral del niño.

Nicolás sufré un complejo diagnóstico y su mamá organiza una colecta para sostener su tratamiento.

Una madre de Villa La Angostura intenta reunir dinero desesperadamente mediante una colecta para que su hijo Nicolás, de 9 años, pueda atenderse con médicos especializados en Buenos Aires. El niño tiene una "malformación vascular" y su tratamiento solo puede realizarse de manera integral en la capital por falta de especialistas en el sur.

La colecta está abierta desde el 30 de septiembre para que la comunidad done dinero y así poder juntar un millón de pesos para poder viajar y quedarse el tiempo necesario.

Nicolás padece su diagnóstico desde bebé. En ese entonces, ellos vivían en Puerto Esperanza, un pueblo de Misiones de menos de 20.000 habitantes. Cuando tenía cuatro meses, una pequeña protuberancia apareció en su ojo derecho . Al principio creyeron que era un orzuelo, pero con el pasar de los días no se fue.

Entonces, su mamá, Jennifer, lo llevó al hospital. Allí le recetaron unas gotas para que el orzuelo se desinflame. Sin embargo, el cuadro empeoró y el ojo de Nicolás comenzó a inflamarse. "Llegado un punto, dejó de poder cerrar el ojito y se le secaba. Lloraba de dolor", contó la mujer a LM Neuquén. A partir de ese momento comenzó una seguidilla de estudios médicos que derivaron en el diagnóstico: tumor vascular orbitario con estrabismo y ambiopia en el ojo derecho y neuropatía compresiva.

Nicolás enfermedad ojo (1)

Poco después, la familia se mudó a Villa La Angostura, por una oportunidad laboral que se terminó concretando.

En una planilla que Jennifer le proporcionó a LM Neuquén puede verse el diagnóstico detallado. Puntualmente, en el apartado que describiría la cura o posibilidades de rehabilitación, el cuadro está relleno con solo dos palabras: "no hay". Nicolás no puede ser operado al ser una zona extremadamente delicada. "Puede quedar en estado vegetativo o desangrarse", confió la madre. Según cuenta, su padecimiento lo irá afectando en otras áreas de su cuerpo a medida que crezca.

Los viajes a Buenos Aires y los millonarios gastos

Desde el diagnóstico, la familia compuesta por Jennifer, Nicolás y su hermana de siete años, Agostina, viaja todos los años a Buenos Aires. Allí son recibidos por más de diez médicos cada vez para un tratamiento integral que incluye oftalmología, psicología, kinesiología, neurodesarrollo, entre otras disciplinas. Sus estadías se han extendido entre 20 días y dos meses, con todo el costo que esto implica.

Afortunadamente, cuenta Jennifer, ella ha podido costear de manera ajustada estos tratamientos, debido a que tiene un buen trabajo en Villa La Angostura. Sin embargo, este año ocurrió una eventualidad. A finales de septiembre, el niño pasaba normalmente un recreo en la escuela y chocó con un compañero. Esto le provocó un derrame que fue avanzando con el correr del tiempo y mucha inflamación en el ojo.

Piden ayuda para Nicolas de 9 años que sufre una malformacion vascular

Ahora, buscan recaudar un millón de pesos para utilizar en pasajes, comida y estadía en Buenos Aires, para que Nicolás pueda atenderse con sus médicos de cabecera.

El drama por el CUD

Jennifer contó que, al momento de buscar sacar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2023, la junta médica de Villa La Angostura le dijo: "que él vea con un solo ojito no se considera discapacidad".

"Ahora nuevamente con todo esto más un reporte de la cardióloga (él empezó a presentar un soplo en el corazón) vamos a ir nuevamente, pero a la junta médica de Neuquén capital", explicó Jennifer.

El CUD les permitiría gastar menos dinero en pasajes y tratamientos y aliviaría económicamente a la familia para poder costear eventualidades, teniendo en cuenta el sensible cuadro de Nicolás.

Nicolás enfermedad ojo (2)

Cómo colaborar con Nicolás

Según detallan las publicaciones de Jennifer, que muestran el avance de la condición de Nicolás y cuánto llevan recaudado $832.906. Su pedido fue claro: "falta poquito para cerrar la colecta. Si 168 personas nos ayudan con $1000 llegamos".

El alias al que se puede donar es "Jenny2802". Se trata de una cuenta de Personal Pay.