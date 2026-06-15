Vientos que superarán los 100 km/h y fuertes nevadas: a qué zonas afectará la alerta amarilla

El inicio de la semana con un feriado nacional, la inestabilidad climática sigue estando presente, en una jornada en la que además se siente con intensidad la baja de temperatura.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo por un temporal de viento y fuertes nevada s en el sur del país para este lunes.

Una de las alarmas que confirmó el organismo nacional es por fuertes vientos. Según precisaron, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Los fuertes vientos afectarán en esta jornada al sur de la provincia de Santa Cruz y todo el territorio de Tierra del Fuego.

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Alerta amarilla por nevadas

Por otro lado, está vigente otra alerta por nieve. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Esta advertencia afectará a la zona sur de la provincia de Santa Cruz.

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de estas alertas, el organismo emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Así arranca la semana en Neuquén: cómo estará el clima

Neuquén comenzará la semana con tiempo estable, cielo despejado y mañanas frías, pero con tardes más agradables en buena parte de la provincia. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones se mantendrán mayormente buenas entre lunes y martes, antes de un cambio previsto desde el miércoles.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se presentará con cielo despejado, una máxima de 17 grados durante el día y una mínima cercana a 0 grados hacia la noche. El viento soplará del oeste, con una intensidad de 29 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Para la noche, las condiciones seguirán estables, con viento más leve y sin lluvias.

Neuquén clima

El martes será la jornada más templada del comienzo de semana en la capital neuquina. La AIC anticipa una máxima de 20 grados, cielo despejado durante el día y un marcado descenso hacia la noche, cuando la temperatura podría caer hasta los -2 grados. También se espera un aumento del viento nocturno, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Cordillera: frío, estabilidad y noches muy bajas

En la zona cordillerana, el inicio de la semana también estará marcado por el frío, especialmente durante las primeras horas del día y la noche. Localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Villa Pehuenia tendrán jornadas mayormente estables, con presencia de sol y temperaturas bajas.

Las tardes permitirán una leve recuperación, pero las mínimas seguirán cerca o por debajo de cero. Para quienes circulen por rutas de montaña, la recomendación es mantenerse atentos a la presencia de hielo en sectores sombríos y a las condiciones particulares de cada paso.

Para este lunes se espera una máxima de solo 8 grados y una mínima de 6 grados bajo cero. Durante el día, el viento constante será de 12 kilómetros por hora y las ráfagas no superarán esta velocidad.