Un hombre se encuentra grave tras ser baleado a quemarropa por una mujer

El incidente ocurrió frente a un comercio y la Policía hizo un inmediato despliegue para atrapar a la autora del ataque. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Un salvaje ataque a balazos a plena luz del día terminó con un hombre herido de gravedad. La autora de la agresión fue una mujer que, acompañada por otra persona, lo interceptaron frente a un comercio situado en las cercanías de las calles Catriel y República de Italia, en esta capital.

El hecho se registró este último sábado, alrededor de las 14:20. Por motivos que están bajo investigación, una pareja que circulaba en un auto Renault Megane, color azul, detuvo su marcha frente a otro vehículo, donde se movilizaban una mujer y un hombre.

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, los dos ocupantes del Renault bajaron y empezaron a insultar a la mujer y el hombre que, en apariencia, querían ingresar a un comercio a hacer compras. En esas circunstancias, uno de los agresores, la mujer, extrajo de su cartera un arma de fuego y efectuó no menos de seis disparos en contra del hombre.

Tras el furibundo ataque, los dos sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad. Mientras tanto, varios vecinos se encargaron de alertar a las fuerzas de seguridad sobre lo sucedido.

Frente a la urgencia y debido a que la víctima se estaba desangrando, decidieron trasladarla en una camioneta al hospital Bouquet Roldán. Luego, mediante el sistema Código Rojo, fue derivada al Castro Rendón. Finalmente, fue internada en un centro de salud privado, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece en estado reservado según lo indicado por la Policía.

hombre baleado Gentileza Policía del Neuquén

A partir de los dichos de la testigo presencial, es decir la pareja de la víctima, la Policía obtuvo distintos datos sobre los sospechosos. Más allá de que la mujer que se bajó del auto Renault fue la autora de los disparos, se supo que el hombre no dejó de instigarla para que dispare.

El personal de la Comisaría Tercera se puso al frente de las acciones para identificar a los autores del ataque y con las autorizaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF), uno de los sospechosos fue detenido en un domicilio de calle Cerro Bandera. En tanto, su cómplice, fue interceptado en la vía pública gracias a un seguimiento que se realizó con el sistema de monitoreo.

Secuestros y expectativa por informe médico

Respecto de las acciones investigativas, Criminalística concretó el secuestro de vainas servidas en el lugar del hecho y se dispusieron los secuestros de los vehículos de los atacantes y las víctimas.

La causa penal está a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica y hasta el momento no trascendieron los posibles motivos de la agresión a balazos. Se especula que se aguardará la evolución del herido para avanzar en la formulación de cargos en contra de la mujer y el hombre.

“Dispuso una serie de medidas, entre ellas el secuestro de los vehículos involucrados para su peritaje, en busca de rastros, armas y otros elementos claves para esclarecer el hecho”, destacaron desde la Policía sobre las acciones ordenadas desde el MPF.