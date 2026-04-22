Una estrella de la NBA cayó al piso, sufrió una conmoción cerebral y no pudo seguir jugando

¡QUÉ FUERTE GOLPE SE PEGÓ WEMBY! Victor Wembanyama cayó con el rostro al suelo, entró en el protocolo de conmoción y no pudo volver al juego en la derrota de los Spurs ante los Blazers en el segundo partido de la Serie de los Playoffs de la #NBA. ¿Podrá jugar el tercero? pic.twitter.com/OIZG5xpEbz