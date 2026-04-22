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Una estrella de la NBA cayó al piso, sufrió una conmoción cerebral y no pudo seguir jugando

Se trata del francés que juega en los San Antonio Spurs, Víctor Wembanyama. Ocurrió en el partido de anoche ante Portland.

Una estrella de la NBA cayó al piso, sufrió una conmoción cerebral y no pudo seguir jugando

La NBA vivió momentos de preocupación con lo ocurrido el martes por la noche con Víctor Wembanyama. El francés de 22 años sufrió un duro golpe durante el segundo cuarto del partido que su equipo, San Antonio Spurs, estaba jugando contra Portland Trail Blazers.

Wemby recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la zona pintada. No pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó la cancha.

El "1" del equipo local salió reemplazado cuando quedaban 9 minutos en el segundo cuarto y no pudo volver a jugar, ya que se activó el protocolo que la NBA tiene reservado para estos casos.

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