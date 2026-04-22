Una estrella de la NBA cayó al piso, sufrió una conmoción cerebral y no pudo seguir jugando

Se trata del francés que juega en los San Antonio Spurs, Víctor Wembanyama. Ocurrió en el partido de anoche ante Portland.
La NBA vivió momentos de preocupación con lo ocurrido el martes por la noche con Víctor Wembanyama. El francés de 22 años sufrió un duro golpe durante el segundo cuarto del partido que su equipo, San Antonio Spurs, estaba jugando contra Portland Trail Blazers.
Wemby recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la zona pintada. No pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó la cancha.
El "1" del equipo local salió reemplazado cuando quedaban 9 minutos en el segundo cuarto y no pudo volver a jugar, ya que se activó el protocolo que la NBA tiene reservado para estos casos.
Te puede interesar...
Leé más
Cómo están en estos momentos los cruces de octavos del Torneo Apertura 2026
Ascacibar, picante tras el superclásico: "Me encantaría otro partido contra River"
Además del Alpine, cuál será el otro auto histórico que manejará Colapinto en su exhibición en Buenos Aires
Noticias relacionadas