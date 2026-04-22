El guía que conoce los misterios de la pesca deportiva y se adaptó a las nuevas tendencias

Rodrigo Aguadé vuelca su experiencia en los servicios que ofrece a los visitantes. Conoce los atractivos y secretos de Neuquén.

El día empieza antes que el sol. En la orilla del río Limay , el aire todavía guarda el frío de la noche y el agua corre con una calma que parece eterna. Ahí, en ese instante suspendido, es donde Rodrigo Aguadé encuentra el sentido de lo que hace: no se trata solo de pescar , sino de habitar el tiempo de otra manera.

Su historia no nació como un proyecto de negocios, sino como una relación íntima con el paisaje. Desde chico, el río fue refugio y escuela. “Venía a pescar , a conectarme con la naturaleza”, cuenta. Con los años, ese vínculo se volvió más profundo, casi inevitable. Conocer cada rincón, entender los ritmos del agua, leer los silencios, lo llevó a dar un paso más: compartir esa experiencia.

No hubo un momento exacto en el que decidió dedicarse al turismo. Fue más bien un proceso, una transformación natural. Lo que empezó como pasión terminó convirtiéndose en una forma de vida.

Experiencia completa

“Me di cuenta de que podía ofrecer algo más que pesca: una experiencia completa”, dice. Y ahí apareció la convicción, esa que sostiene incluso en los momentos de incertidumbre.

Porque emprender en turismo, y más aún en pesca deportiva, no es sencillo. Las temporadas, el clima y la economía marcan el pulso de una actividad que exige paciencia y resiliencia. Rodrigo lo sabe bien. Hubo dudas, claro. Pero nunca suficientes para abandonar. “Siempre pesó más la pasión”, resume.

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Neuquén, en ese sentido, juega un papel central. No solo como escenario, sino como identidad. Ríos de nivel internacional como el río Chimehuín, el Collón Cura o el Malleo, junto a lagos de aguas profundas y paisajes imponentes como el lago Lácar o el Huechulafquen, conforman un territorio donde la naturaleza sigue siendo protagonista. “Es un lugar donde todavía se puede desconectar de verdad”, afirma.

Excursiones que ofrece

En ese entorno, su propuesta se diferencia por algo que no se improvisa: la cercanía. Rodrigo no vende excursiones, construye experiencias. Cada salida es distinta, pensada en función de quien llega. El objetivo no es solo una buena jornada de pesca, sino que el visitante se lleve algo más: una sensación, una pausa, un recuerdo que invite a volver.

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Ese enfoque parece ir en sintonía con los tiempos que corren. El turismo cambió, dice. Hoy los viajeros buscan autenticidad, contacto real, detalles. Ya no alcanza con ofrecer un servicio: hay que generar un vínculo. Y en ese terreno, el trato personalizado y el conocimiento del lugar hacen la diferencia.

Trabaja de manera independiente, pero alrededor de su actividad se teje una red silenciosa de colaboradores y proveedores locales que se activa cada temporada. Para él, eso también es parte del proyecto. “Generar empleo local fortalece la identidad y crea oportunidades reales”, sostiene.

El crecimiento del turismo en la provincia, acompañado por promoción, infraestructura y reglas claras, también fue clave. Mejores accesos, conectividad y servicios no solo facilitan la llegada de visitantes, sino que posicionan al destino en un mapa cada vez más competitivo. Aun así, Rodrigo tiene claro hacia dónde quiere ir.

Sueña con consolidar su emprendimiento, hacerlo crecer sin perder la esencia. Mantener la calidad, el trato cercano, esa forma de entender la pesca como una experiencia integral.

Y mientras habla del futuro, vuelve inevitablemente al presente: al amanecer en el río, al sonido del agua, al instante en que todo parece empezar de nuevo. Ahí, en ese punto exacto entre la naturaleza y la emoción, es donde su historia sigue escribiéndose.