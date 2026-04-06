Fueron a secuestrar los vehículos quemados y el dueño cruzó su camioneta para impedirlo: qué pasó

Los inspectores de tránsito labraron actas de remoción por obstaculización del espacio público. El dueño de la concesionaria virtual renovó sus acusaciones.

Una comitiva de inspectores de Tránsito de la Municipalidad arribó este lunes por la mañana al estacionamiento público ubicado en frente de la Honorable Legislatura de Neuquén con el objetivo de llevarse los autos y la camioneta de estacionamiento público donde se carbonizaron con daños totales. Sin embargo, el dueño intentó impedir la maniobra con una fuerte crítica al procedimiento.

De acuerdo a lo consignado por uno de los inspectores a cargo a LM Neuquén , el traslado de los vehículos fue ordenado por la Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana debido a la contaminación que desprendían en un sector de gran circulación.

Para llevarse los vehículos tuvieron que cortar la cinta que restringía el paso mientras el resto del estacionamiento permanecía habilitado. Los restos de carrocería quemada, sumada a las llantas ya habían tiznado todo el perímetro, allí donde la víctima del siniestro había posado sonriente, pulgares arriba, con un mensaje optimista pese a las pérdidas materiales y la sospecha sobre una ex enfadada .

Cabe recordar que el incendio que se desató el 1° de abril alrededor de la 1 de la madrugada continúa bajo investigación en la Fiscalía de Actuación Genérica con la hipótesis de un siniestro de corte intencional. Afectó a un Volkswagen Vento gris, un Volkswagen Scirocco, un Gol Trend, una Toyota Hilux blanca y dos Audi (un A3 y un 2.0 T), que yacían estacionados uno junto al otro, en la isla contenida entre ambas manos de circulación de calle Leloir al 700.

Aunque no tenían cartel de venta, pertenecían a la flota de vehículos que figuran publicados a la venta en la página de Exclusive Cars, una concesionaria online, que según Fernández, tiene pendiente la creación de un espacio físico en calles Catriel y Juan. B. Justo.

SFP muni transito Retiran autos incendiados de matias fernandez (3) Sebastián Fariña Petersen

Qué pasó entre la Muni y el dueño de los autos quemados

Tras la polémica por el uso del espacio público como vidriera de venta de los vehículos, la Municipalidad realizó la remoción de los rodados quemados el 1° de abril.

Como esa madrugada, cuando los vecinos del edificio de calle Leloir en frente de la Legislatura le avisaron que un voraz incendio arrasaba con los seis vehículos que había estacionado el día anterior en la vía pública, este lunes a Matías le alertaron de la situación.

"Tenemos testigos", aseguró Matías por segunda vez en una semana y agregó: "mis vecinos me avisan que pegaron actas en los autos, y que me están retirando los vehículos". Con solo bajar del departamento corroboró la situación e interpuso una flamante camioneta azul para impedir el paso del camión que ya tenía cargada la Toyota y un Audi quemados.

El acta de papel rosa pegado en el capót o atrás de los vehículos a cargo de la Secretaría de Finanzas de la Sub secretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, indicaba un acta contravencional bajo el regimen de descontaminación realizada a las 9:21: "vehículo a remover por obstrucción de espacio público /estacionamiento".

"Fue sin aviso, una orden de notificación hecha hace cinco minutos, no estoy culpando a los inspectores sino a los de arriba, los inspectores me decían te pedimos disculpas porque a nosotros nos mandaron desde arriba", indicó Fernández.

En este sentido, señaló: "nos hacen pasar un mal momento y también los inspectores, a los que pido disculpa, la gente de arriba actúia mal, tuve que poner tres camionetas adelante del camión para que no se lleven mis vehículos".

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Por su parte, Fernández manifestó que logró llegar a un acuerdo que fue comunicado a través de los inspectores: "me dijeron que les avisaron desde arriba que no me van a cobrar nada cuando los tengas que retirar". Sin embargo, recordó que anteriormente, "no me quisieron dar los nombres los inspectores porque sabían que estaban haciendo mal su trabajo", porque "ellos tienen que avisar mínimo con 5 horas de anticipación".

Consultado por la resolución de la acción, uno de los inspectores confirmó a este diario que el acarreo de los vehículos a Parque Industrial no tendría costo, "teniendo en cuenta lo que pasó y el berrinche".

La polémica por el uso del estacionamiento público

El sector del estacionamiento ubicado también cerca del Poder Judicial de Neuquén, parece ser una especie de “agencia a cielo abierto”, sin habilitación comercial y una cadena de situaciones previas que vecinos describen como llamativas. No obstante, Fernández defendió su postura para poder utilizarlo.

"Acá no se llevó a cabo nada comercial, no vendí en el estacionamiento, los dejé acá porque no tenía habilitado la licencia comercial, y los tuve que sacar de donde los tenía", indicó, y sumó: "intenté hacer todo lo posible para habilitarlo".

Al respecto del video del empresario Vaamonde que intentó defenderlo de las críticas y las trabas burocráticas, indicó: "No estoy metido en ningún partido político, solo le vendí un vehículo a él y su hijo, yo quise habilitar mi agencia en Olascoaga al 700 y no me la habilitaron". En cuanto a las trabas, criticó: "por qué Gaido esta haciendo este accionar mal, como ellos dicen que contamina, vení, avísame y los saco", dijo a LM Neuquén desde el sector donde todavía quedaban cuatro vehículos a remover.

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Consultado por el motivo por el cual no había tomado ninguna acción frente a los autos destruidos, el joven de 24 años respondió que está pasando un momento económico con pérdidas, dado que los seguros contra terceros no contemplan la recuperación del valor por incendio. "No contaba con la plata para contratar las grúas, pero teníamos que cruzar tres camionetas para que me digan que no me van a cobrar nada, yo hubiera hecho todo lo posible para llevarlos", aseguró.

En tanto, dedicó una grave crítica por el uso del espacio público por el abandono de dos camionetas que permanecen "hace más de un año". Dichos vehículos lucen con signos de abandono y hasta las ruedas pinchadas.

Por su parte, al respecto de la investigación en marcha, expresó que sigue apuntado contra una joven con la que tuvo una relación casual durante dos meses y su hermano. En tanto, también continúa con optimismo y agradecimiento "a dios, la Policía, Bomberos y la Justicia; se está moviendo mucho, va todo encaminado".

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A su vez, detalló: "siguen juntando pericias", y afirmó: "son dos o tres personas". Por último, aprovechó el espacio para realizar una fuerte advertencia: "si a mi o la gente me rodea nos pasa algo, ya sabemos quienes fueron porque no tengo problemas con nadie más".