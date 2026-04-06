La indignación de los padres de Catalina Galcerán por una posible probation para la policía imputada

La niña fue atropellada por la oficial a finales de noviembre. Los padres difundieron un mensaje por redes sociales.

El caso de Catalina Galceran , la niña atropellada por un patrullero en Plottier, volvió a generar conmoción tras un fuerte descargo de su padre, Esteban Galceran. En un testimonio cargado de bronca, que difundió por redes sociales, cuestionó el pedido de suspensión del juicio penal contra la oficial imputada y advirtió sobre el impacto que tendría en la causa.

“Como papá de Catalina estoy indignado”, expresó, al referirse a la posibilidad de que la acusada acceda a una suspensión de juicio a prueba o probation , que implicaría la realización de tareas comunitarias. Según denunció, ese planteo dejaría a la imputada “sin responsabilidad penal , como si nada hubiera ocurrido”.

El planteo se dio en el marco de una audiencia agendada para el 31 de marzo que finalmente fue suspendida. De acuerdo a lo señalado por Galceran, la instancia judicial no pudo avanzar debido a la ausencia de la representante de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

Qué implicaría la probation

En ese contexto, el padre de la víctima advirtió que la propuesta de suspensión del juicio implicaría, en la práctica, el cierre de la causa penal. “Pidieron la suspensión a cambio de tareas comunitarias y borrón y nada pasó. No le quedan ni causas penales a la oficial que atropelló a mi hija”, sostuvo.

Catalina nena atropellada Plottier

El caso tuvo un fuerte impacto en la región desde el momento del hecho, en noviembre de 2025, no solo por la participación de un móvil policial, sino también por las graves secuelas que sufrió la niña. En su testimonio, Galceran volvió a poner el foco en las consecuencias que enfrenta Catalina tras el accidente.

Catalina luchará de por vida

“Mi hija luchará de por vida por su vida”, expresó, y detalló que la lesión que sufrió en el cuello le dejó un estado de vulnerabilidad permanente. “Va a estar siempre en riesgo”, agregó.

Catalina pasó por cuatro operaciones y seis paros cardíacos. Aún así, continúa su rehabilitación desde hace meses en el centro FLENI de Escobar, provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el padre pidió acompañamiento de la comunidad para visibilizar la situación y evitar que el caso quede impune. “Pido que nos apoyen y que lo difundan, para que este tipo de acción inconsciente al volante sea penada”, señaló.

Catalina FLENI (1)

El reclamo apunta no solo a la resolución judicial puntual, sino también a sentar un precedente que contribuya a prevenir hechos similares. “Que no quede en la nada”, insistió.

"No es ojo por ojo, no es revancha"

"En los próximos días vamos a ver qué dice el juez, por sí o por no. Muchas veces existen estas instancias, que son indignantes", afirmó Esteban en diálogo con este medio. "Que no tenga antecedentes penales y buen comportamiento anterior no debería permitirle tener una chance más", agregó.

"Nosotros vamos a cargar con la pena de por vida, no puede ser que la persona que cometió esto no tenga pena alguna. No es ojo por ojo, no es revancha, es solo que la Justicia esté a la altura de lo que sucedió", dijo. Según afirmaron los padres de Catalina, tanto la querella (es decir ellos) y la fiscalía están en contra de que se siga adelante con la suspensión. Al momento de llevarse a cabo la audiencia, el juez determinará si hace a lugar o rechaza el pedido.

Fuentes de la Justicia expresaron que sería raro que el juez haga a lugar el pedido de la defensa si la fiscalía y querella se oponen. Sin embargo, afirman que todo depende de muchos factores como para poder emitir un pronóstico preciso.

Mientras la causa continúa en un punto de incertidumbre, la familia de Catalina mantiene su reclamo de justicia y sigue de cerca cada instancia judicial, con la expectativa de que el proceso avance y se determinen responsabilidades.