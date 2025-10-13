Irrumpió en una casa con dos mujeres, hirió a dos policías y generó temor: seguirá detenido

Durante el hecho, el hombre aterrorizó a las víctimas al meterse en su domicilio. Ahora pidió no regresar a Cipolletti y seguir detenido en Viedma.

El hombre saltó un paredón y y se metió en una vivienda donde habían dos mujeres, una de ellas con discapacidad.

La Justicia de Río Negro resolvió extender la prisión preventiva de un hombre acusado de violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones leves , tras un violento episodio que sucedió en Cipolletti . El incidente tuvo lugar cuando el hombre saltó un paredón , ingresó a una vivienda con dos mujeres en su interior y se resistió al arresto .

La medida fue dispuesta por una jueza de Garantías durante una audiencia virtual realizada este lunes en horas de la mañana, donde se hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal. El imputado permanece detenido en el penal de Viedma por pedido del propio hombre por mantener conflictos con internos del penal local .

El violento episodio se desarrolló el 14 de junio pasado , alrededor de las 7:20 en una vivienda sobre la calle Homero Manzi del Barrio Villarino . El hombre saltó un paredón y golpeó reiteradamente la puerta hasta lograr ingresar a la vivienda , en el interior se encontraban dos mujeres, una de ellas con discapacidad.

Las víctimas asustadas comenzaron a gritar y pedir auxilio. Una de ellas se encerró en el dormitorio y la otra llamó a la Policía. Al llegar, los efectivos ingresaron al patio para intentar reducir al intruso, pero el hombre se resistió con violencia, lo que generó un forcejeo en el que resultaron heridos dos uniformados. Finalmente, el acusado fue detenido en el interior del baño tras un forcejeo de varios minutos.

Penal 1 Viedma.jpg El imputado permanece detenido en el penal de Viedma por pedido del propio hombre por mantener conflictos con internos del penal local.

Las heridas de los agentes policiales durante el forcejeo

La fiscal del caso detalló que uno de los policías sufrió un traumatismo en el dedo índice derecho, mientras que otro presentó una lesión en el tobillo izquierdo como consecuencia de la resistencia del arresto. Por estos hechos, la imputación contempla los delitos de violación de domicilio en concurso real con resistencia a la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves en carácter de autor.

El imputado permanece detenido en la Unidad de Detención N°12 de Viedma y continuará alojado allí hasta la audiencia de control de acusación. La permanencia del imputado en el penal de Viedma también se debe al pedido del propio agresor, que solicitó no ser alojado en Cipolletti por mantener conflictos con los otros internos.

penal Viedma.jpg El imputado continuará alojado en el penal de Viedma hasta la audiencia de control de acusación.

Por los riesgos procesales, en junio pasado se dictó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, próximo al vencimiento, las partes volvieron a discutir el pedido de prórroga durante la audiencia.

Extensión de la prisión preventiva

Desde la Fiscalía se fundamentó el pedido de prórroga porque los riesgos procesales continúan, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y se suma el miedo de las víctimas si el imputado recupera la libertad. La Defensora Oficial expresó que el argumento del miedo no es suficiente para disponer una medida de este tipo y por eso propuso medidas menos gravosas como una prohibición de acercamiento.

Ministerio-público-fiscal-cipolletti.jpg Desde la Fiscalía se fundamentó el pedido de prórroga porque los riesgos procesales continúan y se suma el miedo de las víctimas si el imputado recupera la libertad.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió prorrogar la prisión preventiva hasta la fecha de control de acusación. “Las circunstancias por las que se pidió la medida cautelar en junio no han variado” indicó la jueza. Con esta resolución, el acusado seguirá detenido mientras avanza la investigación judicial, que busca determinar su responsabilidad en los hechos y definir si el caso llega a juicio oral.