Rincón de los Sauces: quiso vengarse de su expareja y baleó a quemarropa a un amigo

El ataque ocurrió durante el fin de semana largo, en una casa particular. El violento fue acusado por intento de homicidio y se le impuso prisión preventiva.

Un hombre de Rincón de los Sauces quedó preso luego de balear en la cabeza a un amigo de su expareja. El salvaje hecho ocurrió durante el último fin de semana largo.

La fiscal del caso Rocío Rivero encabeza la investigación del ataque a balazos y el domingo, concretó la formulación de cargos.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 10 de octubre alrededor de las 6 de la mañana.

El condenado trabajaba como sargento en la Comisaría 35 de Rincón.

La expareja del acusado estaba en su casa con un grupo de amigos y amigas. Hasta ese lugar llegó el hombre, quien tras exigirle que salga hacia afuera, la agredió verbalmente y físicamente.

Luego, bajo el supuesto de que ella mantenía una relación con uno de los hombres que estaba en el interior, ingresó a la casa y le disparó a él a la altura de la cabeza, provocándole una lesión en la zona parietal izquierda.

Tras efectuar el disparo, el atacante volvió a agredir a su expareja y con el arma en la mano la amenazó e intentó llevársela por la fuerza, a lo que la mujer opuso resistencia y finalmente él escapó en una moto.

La causa la lleva adelante la fiscalía de Rincón de los Sauces. La fiscal de Rincón de los Sauces avanzó con una acusación por tentativa de homicidio y tuvo presente el agravante de la venganza transversal.

Venganza transversal

El delito que la fiscal del caso le atribuyó al violento fue tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por venganza transversal, en concurso real con amenaza de arma de fuego, todo en carácter de autor.

El agravante de venganza transversal implica que el ataque del acusado fue un modo de vengarse o castigar a su expareja, utilizando a una tercera persona (el hombre que resultó herido) como instrumento para ejercer violencia de género indirecta.

Como medida cautelar requirió que el hombre permanezca detenido con prisión preventiva por cinco meses, por existir riesgo de fuga, riesgo para la integridad de la víctima y de entorpecimiento de la investigación.

La fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

La semana pasada, otro violento de San Martín de los Andes, fue declarado responsable por la salvaje agresión sufrida por su expareja.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Marina Díaz, junto a la asistente letrada Lucía Lucero.

De acuerdo con la investigación del MPF, el 13 de octubre de 2024, luego de una discusión, el acusado tomó del antebrazo a la víctima y le provocó un hematoma. Al día siguiente, durante otro episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.

La fiscalía le atribuyó tres hechos: dos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y uno de amenazas simples, todos en concurso real.

Violencia de género

Durante la lectura del veredicto, el juez Ignacio Pombo sostuvo que el proceso “presentó una gran dificultad para la fiscalía” debido a la situación de vulnerabilidad de la víctima. “No pudo hacer un relato específico, pero sí brindar detalles concretos sobre los hechos y el contexto de violencia en el que ocurrieron”, explicó Pombo.

El juez valoró la prueba producida en el debate y concluyó que los hechos fueron acreditados conforme a la acusación fiscal. También señaló que se trató de una relación “atravesada por situaciones de violencia a lo largo del tiempo”.