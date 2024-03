Le dieron prisión preventiva por brutal golpiza a su ex pareja

Se trata de un caso más de hostigamiento permanente que termina en actos de violencia en Cipolletti, donde es recurrente el reclamo de víctimas y familiares para que las sanciones contra los violentos sean más duras. Aseguran que las restricciones de acercamiento no son suficientes para garantizar la seguridad de las mujeres.

Con la llave de la propiedad, en la madrugada del jueves entró de madrugada y se escondió en el garage. La víctima estaba durmiendo. A primera hora de la mañana, cuando la mujer entró al garage a buscar su bicicleta, el violento la tomó por sorpresa y la golpeó. Dejó en el lugar el palo que utilizó, completamente ensangrentado.

Violencia de género.jpg Las mujeres víctimas de violencia de género pueden radicar denuncias a la línea 144.

La mujer fue hospitalizada por los golpes y también presentaba lesiones en manos y brazos, donde recibió golpes al intentar defenderse. La familia, en tanto, revisó las cámaras de seguridad y encontró pruebas contra el hombre, quien quedó filmado cuando salió de la vivienda, miró a ambos costados por si lo veía alguien, y se fue caminando.

Esa prueba contundente no fue necesaria para que lo atrapen, pero sí para la determinación de la Justicia, que le dictó prisión preventiva. Es que el hombre se presentó luego del ataque en la Comisaría 24 y quedó detenido hasta este viernes, cuando se realizó la audiencia de formulación de cargos.

La calificación legal del caso es tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio y el acusado lo está en carácter de autor. La defensa oficial no se opuso a la formulación de cargos ni al dictado de la medida cautelar.

En Tribunales se confirmó que estará tras las rejas durante seis meses, hasta que concluya la investigación por violencia de género. En caso de ser necesario más plazo para llevarlo a juicio, se podría prorrogar el encierro. La familia de la mujer anticipó que reclamará para que así sea. "Esta persona no se merece estar en libertad, ni que la sociedad lo acepte", manifestaron.

Allegados a la mujer golpeada manifestaron que el hombre tenía una prohibición de acercarse a la víctima y, aun así, la amenazaba en forma permanente.

Según trascendió, no solo tenía una restricción de acercamiento, sino que debió ser desalojado de la vivienda porque no quería irse. En ese momento, la Policía no pudo recuperar la llave de la vivienda que tenía en su poder y luego usó para poder atacar a su ex pareja.

Violencia de género en Río Negro

En el 2022, último año con estadísticas analizadas por el Observatorio de Violencia de Género de Río Negro, se registraron 12.355 denuncias en las comisarías de la Policía, con un incremento promedio del 10% anual, donde el 80% ingresó por comisarías de la Familia. A su vez, en la defensoría de Pobres y Ausentes se realizaron 3.845 denuncias por Ley N°3.040 y su modificatoria N°4.241.

El servicio de Emergencia 911 recibió un total de 4.638 llamados por violencia familiar, un 9,2% menos que las recibidas en el año 2021 En el Poder Judicial se registraron 10.348 causas en los juzgados y unidades Procesales de Familia y 5.205 causas en los juzgados de Paz.

Durante el año en análisis en promedio las comisarías recibieron 1.030 denuncias mensuales. En marzo se recibieron 1.142 de las denuncias (un 9,5%), cantidad que disminuyó en los meses siguientes, hasta el mes de julio, que comenzó a incrementarse, llegando a recibir en diciembre 1.176 casos.

El 24% de los casos se registraron en la Unidad Regional Quinta, que tiene cabecera en Cipolletti.